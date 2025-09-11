Cenckiewicz: Jest jeden pozytyw, który płynie z działań Rosji

W czwartek o godz. 17 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. RBN to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

Po posiedzeniu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zabrał głos podczas briefingu prasowego. – Federacja Rosyjska jest największym wrogiem Polski i jedyny pozytyw, który z tego płynie paradoksalnie, to to, że ta antypolska akcja, której dopuściła się Federacja Rosyjska w nocy z 9 na 10 września, w jakiś sposób zintegrowała polską scenę polityczną, polską elitę polityczną – powiedział szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.

Cenckiewicz: Udało się wyciszyć spory

– Mam wrażenie, że różnego typu spory, często bardzo agresywne, jeszcze w dniu poprzedzającym ten akt agresji, ten atak dronowy na Polskę, w zasadzie ustały i w dużej mierze trzeba powiedzieć, że główne ośrodki władzy w Polsce w jeszcze lepszej atmosferze ze sobą rozmawiają w obliczu tych wszystkich zagrożeń – kontynuował.

– Dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbywało się właśnie w tak dobrej atmosferze, w rozszerzonym składzie, w tym sensie rozszerzonym składzie, że do tego formatu powiedzmy prezydenckiego i rządowego dołączyli przedstawiciele stronnictw politycznych, klubów parlamentarnych, kół poselskich, również oczywiście przedstawiciele wojska, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego – powiedział Sławomir Cenckiewicz.

– Były pytania, pewnie często niełatwe, było wiele sprostowań, które odnosiły się do dezinformacji, które od kilkudziesięciu godzin zalewają polską infosferę, w tym te, można powiedzieć, sprostowania najważniejsze. (...) Kwestia tego, skąd te drony leciały, do kogo należały i kto dokonał tego wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną – kontynuował.

Cenckiewicz podkreślił, że za akcję jest odpowiedzialna Federacja Rosyjska. – Myślę, że po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego przedstawiciele tych wszystkich środowisk, stronnictw, klubów parlamentarnych […] na tyle wpłyną na polskie społeczeństwo, na tę infosferę, że tej dezinformacji rosyjskiej będzie po prostu znacznie mniej – podkreślił historyk.

