Przydacz: Musimy sobie przyswoić, że to były drony rosyjskie

W czwartek o godz. 17 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. RBN to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Na początek przewidziano część jawną, otwartą dla dziennikarzy.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz, zabrał głos po zakończonym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – Wczoraj odbyła się rozmowa z prezydentem Trumpem, w której została przedstawiona pełnia informacji o tym, co państwo polskie wie na temat wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski i jakie są też oczekiwania wobec sojuszników. Działania kolejne będą podejmowane na forum NATO-owskim. Dzisiaj kolejna ważna inicjatywa, na wniosek prezydenta zebrała się Rada Bezpieczeństwa, w ramach której dyskutowano w sposób odpowiedzialny i merytoryczny o działaniach na przyszłość – powiedział Przydacz.

Przydacz: To drony rosyjskie. Mamy potwierdzenie

Współpracownik Karola Nawrockiego powiedział: – 10 września byliśmy świadkami wtargnięcia na terytorium Polski dronów obcego pochodzenia. Chciałbym tutaj podkreślić – i to jest też efekt sprawdzonych w pełni informacji – że były to drony rosyjskie, pochodzące z Rosji i z kierunku rosyjskiego, nawet jeśli przekraczały granicę RP z Białorusią czy z Ukrainą. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja, którą wszyscy powinniśmy sobie dobrze przyswoić.

– To był bardzo poważny incydent zagrażający bezpieczeństwu Polski, w tym sensie wywołał także duże reperkusje i zainteresowanie międzynarodowe. Wielu partnerów z UE, sojuszników z NATO wyrażało głębokie zainteresowanie i zaniepokojenie tą sytuacją – dodał szef BPM.

