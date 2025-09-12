Błaszczak: Obrady RBN mnie nie uspokoiły

W czwartek o godz. 17 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. RBN to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W posiedzeniu obok prezydenta, premiera i przedstawicieli wojska, udział wzięli szefowie klubów i kół parlamentarnych.

Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że posiedzenie RBN "nie uspokoiły" go. Jego zdaniem, w rządzie brakuje woli, aby "poważnie zająć się sprawą zbrojeń". Dodał, że rząd powinien lobbować na rzecz powstania w Polsce fortu Trump".

– Trzeba tę sytuację wykorzystać do tego, żeby zbudować Fort Trump w Polsce. Nie atakować prezydenta Trumpa, jak to robi wicepremier, minister spraw zagranicznych Sikorski, tylko wykorzystać tę sytuację do tego, żeby zbudować Fort Trump – stwierdził Błaszczak.

Dialog ze strony Tuska?

Błaszczak skrytykował także premiera za brak dialogu z opozycją. Przyznał, że "nie słyszy" nawoływań do rozmówi, a jedynie "zaklęcia".

– Zaklęcia rzeczywiście słyszę, ale tylko zaklęcia. To trzeba działać, proszę państwa, zaklęcia ja słyszę, ja te zaklęcia słyszałem wielokrotnie, po tragedii smoleńskiej też te zaklęcia słyszałem, tak. Państwo polskie zdało egzamin po tragedii smoleńskiej? Zdało egzamin? I wtedy i teraz szefem rządu jest Donald Tusk i myślę, że w takim samym stopniu wtedy, jak wtedy, tak i teraz – powiedział.

Polityk odniósł się także do zestrzelenia rosyjskich dronów nad Polską.

– Po raz pierwszy dowódca operacyjny zdecydował się na to, żeby zestrzelić drony. Bardzo dobrze zrobił. Ale myślę, że jest pod wielką presją, bo prokuratorzy analizują, czy mu zarzutów nie postawić, bo przecież nie można broni wykorzystywać w obronie Rzeczypospolitej Polskiej, prawda? – powiedział.

Czytaj też:

Rośnie zaufanie do prezydenta. Nawrocki liderem rankingu

Czytaj też:

Błaszczak: Każdy dron, który wleci do Polski, powinien zostać zestrzelony