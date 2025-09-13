Czy Jonathan się zapisze?
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Czy Jonathan się zapisze?

Wybory Prezydenta RP 2025 - kampania. Dziennikarka Dorota Wysocka-Schnepf (na telebimie) przed gmachem TVP w Warszawie
Wybory Prezydenta RP 2025 - kampania. Dziennikarka Dorota Wysocka-Schnepf (na telebimie) przed gmachem TVP w Warszawie Źródło: PAP / Marcin Obara
ĆWIERKOT | Się państwo rozejrzą wokół siebie, bo były przypadki. Stop.

To znaczy, może ja to pisze w sposób nieuporządkowany, ale były przypadki, że taki jeden pan przyszedł z pracy, zjadł sobie obiadokolację, wyszedł, by gospodarskim rzucić okiem na posiadanie, i zobaczył, że mu przybyło, że mu dron przybył. Stop. Generalnie powinno o tym chyba wiedzieć wojsko i może policja albo inne służby, ale nie wiedziały. Stop.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

