Rzecznik Lewicy zabrał głos po zabójstwie Kirka: Prawica broni prawa do nienawiści

Kilka dni temu działacz Lewicy Piotr Czerniejewski opublikował TikToka, na którym radował się z zabójstwa Charliego Kirka ze względu na poglądy polityczne. Teraz rzecznik ugrupowania publikuje nagranie, na którym twierdzi, że prawica próbuje zbić kapitał polityczny na tej tragedii, a poglądy samego Kirka były "nieludzkie".

Michnik: Prawica gloryfikuje poglądy Kirka

– Jest takie powiedzeni o zmarłych dobrze albo wcale. Dlatego Charliemu Kirkowi należałaby się wieczna cisza, ale skrajne upolitycznienie tej śmierci i kapitalizowanie tej śmierci przez prawicę, również polską, wołają o pomstę do nieba. Nie komentowałem kiedy robili z niego bohatera, ale zwykła ludzka przyzwoitość nie pozwala milczeć, kiedy gloryfikowane są jego antyludzkie poglądy – podkreśla.

Jak dodaje, "publiczna misja Kirka" polegała na znęcaniu się nad słabszymi i sączeniu nienawiści. – Powiecie zamknij się lewaku on nie żyje. No dobra, to niech wybrzmią słowa samego kirka. "Gdyby moja 10-letnia córka została zgwałcona i zaszła w ciążę, to nie pozwoliłbym jej na aborcję". Po strzelaninach w szkołach, w których ginęły niewinne dzieci, argumentował, że prawo do posiadania broni jest warte tych kilku śmierci. "Kobiety nie powinny pracować, lecz służyć swoim mężom i wychowywać dzieci". Otarcie popierał prawo do segregacji rasowej, dyskryminację ze względu na płeć, orientację czy pochodzenie narodowe. Twierdził, że dzieci powinny oglądać publiczne egzekucje, a że czarnoskórym żyło się lepiej w niewolnictwie. Kiedy jakiś obłąkaniec omal nie zamordował siekierą męża Nancy Pelosi Kik stwierdził, że jakiś patriota powinien mu wypłacić kaucję, żartując tym samym z próby zabójstwa – wymieniał kolejno.

Michnik nie przekazał jednak, kto z przedstawicieli polskiej prawicy "gloryfikuje" powyższe poglądy.

"Prawica broni prawa do nienawiści"

Jak dodaje, poglądy Kirk nie usprawiedliwiają zamachu, a sprawca powinien ponieść surową karę. – Współczuję bliskim straty, ale współczuję też wojny kulturowej, którą zgotowali na jego grobie jego właśni zwolennicy – dodaje.

Następnie Michnik ostro zaatakował polskie środowiska konserwatywne. – To wy, prawicowcy, kłamiecie na temat Kirka, bo on nigdy nie podzielał tych świętych poglądów, które mu dzisiaj przypisujecie. Prawda jest taka, że wolność słowa jest dla was ważna gdy możecie z niej zrobić oręż, kiedy jest niewygodna to ochoczo kneblujecie usta innym – ocenił.

Jego zdaniem zamach polityczny jest dla prawicy tragedią gdy ofiarą jest inny prawicowiec, "ale gdy jest na lewicowca to jest dla was przyczynkiem do żartów".

– Prawica gloryfikując poglądy Kirka broni prawa do nienawiści i do bycia bezkarnym do własnej podłości. I jeśli myśleliście, że nikt nie zaprotestuje przeciwko kampanii nienawiści, którą robicie na jego śmierci, to się po prostu myliliście – dodał w zakończeniu.

Czytaj też:

Egzekucja wolności słowaCzytaj też:

Minuta ciszy w Sejmie. Nie wszyscy posłowie wstali