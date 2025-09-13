Minuta ciszy w Sejmie. Nie wszyscy posłowie wstali

Podczas piątkowych obrad Sejmu poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński zawnioskował, aby posłowie uczcili minutą ciszy pamięć Charliego Kirka.

– Dwa dni temu w Stanach Zjednoczonych został zamordowany Charlie Kirk, jeden z najważniejszych działaczy politycznych młodego pokolenia, ceniony i szanowany nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, także w Polsce. Ten człowiek został zamordowany, pozostawił dwójkę małych dzieci. To był człowiek, który głęboko wierzył w jedną rzecz – w dialog, w rozmowę, w to, że możliwe jest debatowanie z tymi, z którymi się czasami nie zgadzamy. On to robił: debatował, argumentował, przekonywał. Niestety znalazł się człowiek, który tego nie mógł znieść, morderca, który brutalnie go zaatakował, zastrzelił – oświadczył Jabłoński z mównicy sejmowej. – Powiedzmy "nie". Wyraźmy nasz sprzeciw wobec tej politycznej nienawiści – wezwał.

"Wczoraj Sejm uczcił pamięć zamordowanego Charliego Kirka, ojca dwójki malutkich dzieci, który padł ofiarą politycznej nienawiści. Szacunek dla 99 proc. posłów, którzy potrafili to uszanować – mimo, że spora ich część pewnie się z nim nie zgadzała. A na temat postawy pani poseł Gabrieli Lenartowicz (PO) wypowiadał się nie będę. Zobaczcie to i oceńcie Państwo sami" – napisał na platformie X poseł PiS.

Zabójstwo Charliego Kirka

Konserwatywny komentator i założyciel organizacji Turning Point USA Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah. Został śmiertelnie postrzelony w szyję. Według relacji miejscowych władz, napastnik oddał strzał z dachu pobliskiego budynku. Do tragicznego zdarzenia doszło około 20 minut po rozpoczęciu spotkania w ramach trasy American Comeback Tour. Drastyczne nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują moment, w którym Kirk nagle osuwa się z krzesła po oddanym strzale. W tłumie wybuchła panika. Ochrona natychmiast ewakuowała uczestników wydarzenia oraz wyprowadziła Kirka, który trafił do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek o schwytaniu domniemanego sprawcy zamachu na Charliego Kirka. – Myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa mamy go. Jest zatrzymany, wszyscy wykonali świetną robotę, od lokalnej policji po gubernatora – powiedział.

