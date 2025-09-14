Co się jeszcze musi wydarzyć?!

Paradoksalnie zdarzenie to może być błogosławioną okolicznością dla opamiętania się i rozpoczęcia realnej pracy nad przygotowywaniem ludności na zagrożenia, które niesie wojna hybrydowa i wojna w ogóle. Podstawowe pytanie brzmi: Co się zmieniło w ciągu 12 miesięcy w zakresie reagowania na zdarzenia kryzysowe?