Co się jeszcze musi wydarzyć?!

#WARTO | A tak dronów, do którego doszło z 9 na 10 września 2025 r. na terytorium Polski, wydarza się niemal dokładnie rok po porażce, którą zaliczyło polskie państwo, (nie)reagując na zagrożenie powodziowe i walcząc ze skutkami kilkudniowych deszczy na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
Paradoksalnie zdarzenie to może być błogosławioną okolicznością dla opamiętania się i rozpoczęcia realnej pracy nad przygotowywaniem ludności na zagrożenia, które niesie wojna hybrydowa i wojna w ogóle. Podstawowe pytanie brzmi: Co się zmieniło w ciągu 12 miesięcy w zakresie reagowania na zdarzenia kryzysowe?
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.