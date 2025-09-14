Sami w domu

Ivy, mistrzyni patelni, i Theo, ekstrawagancki architekt, byli jak dwie połówki jabłka. Potem jednak proza życia tudzież nieoczekiwana zamiana miejsc sprawiły, że się znienawidzili. Brzmi znajomo? Nic dziwnego: „Państwo Rose” to nowa wersja czarnej komedii z przełomowego dla chińskiej demokracji roku 1989. Pomijając zylion mało istotnych szczegółów, obrazek jest z grubsza ten sam. Jak dla mnie film z Kathleen Turner i Michaelem Douglasem zawsze będzie miał przewagę. Choćby dlatego, że był pierwszy, bardziej drapieżny i pojawił się w odpowiednim momencie. Podobno lekarze zalecali go jako odtrutkę na oderwane od rzeczywistości rom-comy.