Błaszczak: Konfederacja nie wyklucza koalicji z Donaldem Tuskiem

Od kilku tygodni trwa ostra wymiana zdań między politykami Prawa i Sprawiedliwości a Sławomirem Mentzenem. Podłożem tej burzliwej dyskusji są spekulacje na temat potencjalnej koalicji PiS i Konfederacji, która mogłaby przejąć władzę po rządzie Donalda Tuska. Jednak im dłużej trwa wymiana ciosów z obu stron, tym wizja wspólnych rządów znacznie się oddala.

Błaszczak: Konfederacja pokazuje brak dojrzałości

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przekonuje, że jego partia nie chce "władzy dla samej władzy", tylko władzy żeby "realizować program". Właśnie to ma odróżniać partię Jarosława Kaczyńskiego od Konfederacji.

– Dziesięć punktów, to są nasze przesłania programowe. Te dziesięć punktów zostało przedstawione przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Wśród nich na pierwszym miejscu było stwierdzenie: żadnej koalicji z Donaldem Tuskiem. Jak widać, Konfederacja nie wyklucza koalicji z Donaldem Tuskiem – powiedział w poniedziałek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Mówiąc o liderze Nowej Nadziei, Błaszczak stwierdził, że jest widoczne, iż "nie jest zainteresowany współpracą programową".

– Jeżeli tak, to taka współpraca nieoparta na wspólnym przesłaniu do niczego nie prowadzi. Rząd Donalda Tuska, oni są razem tylko dlatego, że łączy ich osiem gwiazdek, a więc nienawiść wobec Prawa i Sprawiedliwości, nic więcej. To do niczego dobrego nie prowadzi – ocenił i dodał, że nie rozumie stanowiska Konfederacji, przez które "oni obnażają swoją niekompetencję i brak dojrzałości".

Nie ma szans na koalicję?

Przypomnijmy, że w trakcie piątkowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński został zapytany przez dziennikarzy, czy traktuje Sławomira Mentzena i jego partię Nowa Nadzieja jako "poważnego" potencjalnego koalicjanta po wyborach w 2027 r.

– Z takim Sławomirem Mentzenem to żadnej koalicji w moim przekonaniu być nie może – stwierdził jednoznacznie szef PiS.

