Błaszczak kontra Kosiniak-Kamysz. Sondaż: Kto lepszym ministrem obrony?

"Kto pani/pana zdaniem lepiej sprawdził się jako minister obrony narodowej?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy pracowni SW Research w nowym sondażu dla rp.pl, prosząc o porównanie Władysława Kosiniaka-Kamysza i Mariusza Błaszczaka.

16,7 proc. badanych wskazało Błaszczaka, a 28 proc. – Kosiniaka-Kamysza. 6,5 proc. ankietowanych oceniło tak samo dobrze obu ministrów. Zdaniem 32,1 proc. uczestników badania ani Błaszczak, ani Kosiniak-Kamysz nie sprawdzili się w roli szefa MON. 16,7 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Władysława Kosiniaka-Kamysza za lepszego ministra obrony częściej uważają mężczyźni (31 proc.) niż kobiety (25 proc.). Obecny szef MON jest osobą lepiej sprawującą funkcję w opinii niemal czterech na dziesięciu badanych (37 proc.) po 50. roku życia i co trzeciego mieszkańca miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. osób – wskazał Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research, cytowany przez rp.pl.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-3 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Ochrona Polski. Co proponuje Błaszczak?

W czwartek w Sejmie minister obrony narodowej przedstawił informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Po wystąpieniu Kosiniaka-Kamysza rozpoczęła się debata, w trakcie której głos zabrał były szef MON Mariusz Błaszczak.

Polityk PiS ostrzegł, że zadaniem rządu jest nie dopuścić do powstania w społeczeństwie przeświadczenia, iż "mamy się przyzwyczaić do tego, że drony będą wlatywały na terytorium naszego kraju". Z tego powodu – zdaniem Błaszczaka – każda tego typu maszyna powinna zostać zestrzelona przez polskie wojsko. Były minister obrony zaapelował także o rozpoczęcie korzystania z polskiego systemu antydronowego.

