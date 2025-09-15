Miedwiediew odpowiada Sikorskiemu: Pomysł idiotów. To oznacza wojnę

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski uważa, że NATO powinno rozważyć możliwość przechwytywania rosyjskich dronów i rakiet w ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

– Musimy się nad tym zastanowić. Technicznie my, jako NATO i UE, bylibyśmy w stanie to zrobić, ale nie jest to decyzja, którą Polska może podjąć sama, tylko wspólnie z sojusznikami – powiedział Sikorski w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Miedwiediew: To oznacza wojnę

Słowa Sikorskiego komentuje wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew.

"Wdrożenie prowokacyjnego pomysłu Kijowa i innych idiotów, aby stworzyć»strefę zakazu lotów nad Ukrainą« i pozwolenie krajom NATO na zestrzeliwanie naszych dronów będzie oznaczać tylko jedno: wojnę z Rosją" – ocenia były prezydent Rosji, cytowany przez agencję TASS.

Miedwiediew krytykuje też pomysł dotyczący inicjatywy "Wschodnia Straż", czyli wysłania sprzętu wojskowego i żołnierzy do państw NATO leżących w sąsiedztwie Rosji. "Wydaje się, że to wszystko, co pozostało z »koalicji chętnych«" – stwierdził.

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

Słowa Sikorskiego padły po tym, jak 19 dronów wtargnęło w przestrzeń powietrzną Polski podczas zmasowanego ostrzału Ukrainy w nocy z 10 na 11 września. Oprócz polskich samolotów bojowych do ich przechwycenia – po raz pierwszy od początku wojny – użyto myśliwców NATO (holenderskich F-35).

W operacji przeciwko dronom wykorzystano systemy obrony powietrznej Patriot, myśliwce F-16 i F-35, śmigłowce Mi-24, Mi-17 i Black Hawk, samoloty rozpoznania elektronicznego AWACS i Saab 340 oraz radary naziemne.

"Flota cieni". Sikorski ostrzega przed katastrofą ekologiczną

Sikorski w rozmowie z "FAZ" zaproponował również koordynację działań przeciwko rosyjskiej "flocie cieni" na Morzu Bałtyckim i monitorowanie sytuacji przez siły NATO. – Jeśli chociaż jeden z tych rosyjskich statków, z których dwa zatonęły już na Morzu Azowskim, zatonie na Morzu Bałtyckim, będziemy musieli stawić czoła katastrofie ekologicznej o bezprecedensowych rozmiarach – stwierdził.

Premier Donald Tusk odnosząc się do "floty cieni" mówił w kwietniu ub.r., że chodzi o "statki bez bandery, które przewożą ropę rosyjską, ale nikt do końca nie wie tak naprawdę i nie jest w stanie tego udokumentować". – Są to statki bardzo często o fatalnej kondycji. Chodzi o Bałtyk przede wszystkim, Cieśninę Duńską i porty Bałtyku – dodał.

– Istnieje co najmniej jeden bardzo ważny powód, dla którego trzeba rozważyć zablokowanie tej "floty cieni". Mówimy tutaj o stu, czasami więcej, statkach z ropą. To jest powód ekologiczny – argumentował szef rządu.

