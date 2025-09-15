Według Polaków wypowiedzi Tuska i Sikorskiego o Trumpie szkodzą Polsce

W sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Wirtualnej Polski respondentom zadano pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem dotychczasowe wypowiedzi premiera Donalda Tuska i szefa MSZ Radosława Sikorskiego o Donaldzie Trumpie utrudniają Polsce relacje z prezydentem USA?".

Na tak zadane pytanie prawie połowa ankietowanych odpowiedziała twierdząco – 45,6 proc. 20,4 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 25,2 proc. – "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest w sumie 23,1 proc. badanych. Według 17,1 proc. pytanych, wypowiedzi premiera i szefa MSZ "raczej nie" utrudniają Polsce relacji z prezydentem USA, a 6 proc. uważa, że "zdecydowanie nie" utrudniają.

7,2 proc. badanych wskazało, że "nie zna tych wypowiedzi", a 24,1 proc. wybrało wariant "nie wiem/ trudno powiedzieć".

Tusk i Sikorski biją Trumpa i jego politykę

WP przypomina wypowiedzi Donalda Tuska nt. Trumpa. W 2023 roku zapytany w Bytomiu, czy uważa, że Donald Trump jest zależny od Moskwy, stwierdził: – Gdyby Trump wygrał ostatnie wybory (w 2020 roku – red.), USA nie byłyby dziś w NATO, co sam Trump zapowiadał. Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu.

Obecny premier podkreślał też, że między nim a prezydentem USA "jest różnica poglądów", jednak mówiąc o bezpośrednich relacjach, przekazywał, że "nie są złe".

Z kolei szef polskiej dyplomacji powiedział ostatnio w Fox News, odnosząc się do działań USA w kwestii wojny na Ukrainie: – Miały być sankcje, a zamiast tego dostaliśmy Alaskę. O tego czasu ataki (Rosji – red.) uległy intensyfikacji. Więc mam nadzieję, że prezydent Trump zrobi to, co mówił, że może zrobić. By pomóc Ukrainie zwyciężyć, należy jej dać rakiety dalekiego zasięgu, aby kontynuowała swoją skuteczną kampanię przeciwko rosyjskim rafineriom.

