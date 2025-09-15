Bosacki: Rosja wyszła osamotniona. Jabłoński: To nieprawda

Podczas ubiegłotygodniowego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki przedstawił dowody, że za zmasowany atak dronów na Polskę odpowiada Rosja. Bosacki stanowczo potwierdził, że nie można mówić o pomyłce czy przypadku – była to świadoma operacja militarna. – Niebo nad moim krajem zostało celowo naruszone. Po raz pierwszy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona. Wiemy, że to nie była pomyłka – oświadczył wiceminister spraw zagranicznych. Dyplomata zaprezentował członkom Rady zdjęcia wraków zestrzelonych dronów, na których widnieją rosyjskie napisy. Pokazał także fotografię zniszczonego domu w miejscowości Wyryki, który ucierpiał w wyniku ataku. – Raz, czy dwa razy może się zdarzyć, że to byłby przypadek albo awaria, ale nie 19 naruszeń przestrzeni powietrznej w ciągu siedmiu godzin – zaznaczył.

W poniedziałkowym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" Bosacki przekonywał, że Rosja jest osamotniona. "Podczas wystąpienia francuskiego ambasadora, który prezentował twarde fakty, spotkały się moje i Rosjanina spojrzenia. Patrzyliśmy na siebie przez dłuższą chwilę" – podkreśla. "Rosja wyszła więc tak osamotniona, jak to tylko jest obecnie możliwe. Nie przeceniam wpływu tego rodzaju debat na rosyjską politykę, ale Rosja będzie musiała wziąć tę negatywną ocenę pod uwagę przy planowaniu kolejnych działań" – mówi wiceminister.

Jabłoński: Wróćmy do poparcia z 2022 roku

Wypowiedź Marcina Bosackiego spotkała się z krytyką byłego wiceministra spraw zagranicznych w rządzie PiS. "Bardzo mi przykro, ale twierdzenie, że Rosja jest w ONZ;tak osamotniona jak to tylko możliwe; – to po prostu nieprawda" – zarzuca Paweł Jabłoński.

"2 marca 2022 r. rezolucję (której współautorem była Polska) potępiającą rosyjski atak na Ukrainę poparło 141 spośród 193 państw zrzeszonych w ONZ. Dziś wspólną deklarację potępiającą rosyjski atak podpisało jedynie 48 państw – mniej niż 25% wszystkich (informuje o tym samo

MSZ

). Niestety: Rosja od lat (jeszcze od czasów ZSRR) bardzo intensywnie i skutecznie buduje poparcie w ONZ – taka jest rzeczywistość. I nie ma co jej zaklinać opowieściami że Marcin Bosacki groźnym spojrzeniem pokonał rosyjskiego ambasadora… trzeba raczej pracować nad poszczególnymi państwami i przedstawiać im polski punkt widzenia – tak aby co najmniej powrócić do poziomu poparcia z 2022 r." – ocenił.

