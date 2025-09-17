Szczerość pani rzecznik

Dziennikarze spytali ją, dlaczego po wtargnięciu do Polski rosyjskich dronów alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ukazywały się z kilkugodzinnym opóźnieniem, docierając do obywateli dopiero wtedy, kiedy niebezpieczeństwo zostało już zażegnane, a drony zneutralizowane. Pani Karolina wyjaśniła ciekawskim, iż „taki komunikat u części obywateli Polski spowodowałby kompletną panikę i reakcje na wyrost, pod wpływem emocji”. Jej zdaniem, zachowanie tego rodzaju mogłyby dotyczyć połowy społeczeństwa. Rzecznik MSWiA opiera swój osąd na dogłębnym i pozbawionym złudzeń poznaniu samej siebie. „Ja, szczerze mówiąc, gdybym dostała taką komunikację, to pomyślałabym sobie, że muszę pakować dzieci, brać samochód i uciekać z kraju”.