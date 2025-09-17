PiS wzywa do przeniesienia ambasady Rosji. "Stosowny moment"

– Dzisiejsza konferencja poświęcona jest propozycji uchwały, aby zmienić miejsce siedziby ambasady rosyjskiej. To miejsce jest bardzo szczególne. (...) To, że w okresie stalinowskim tam umieszczono ambasadę, miało też wymiar symboliczny. Dziś jest stosowny moment, żeby skończyć z tą nienormalną sytuacją. Projekt tej uchwały, przygotowany przez Marcina Ociepę, będzie za chwilę złożony w Sejmie i mamy nadzieję, że nie znajdzie przeciwników – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Ambasada Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej w Warszawie znajduje się w bliskim sąsiedztwie Ministerstwa Obrony Narodowej, Kancelarii Premiera oraz Belwederu.

PiS domaga się ważnej zmiany. Chodzi o rosyjską ambasadę

Były szef MON, a obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że należy zmienić lokalizację rosyjskiej ambasady ze względu na osłonę kontrwywiadowczą. – Szczególnie budynek MON musi mieć taką osłonę. Żeby wzmacniać nasze bezpieczeństwo, należy wyposażać wojsko i zapewniać jak najlepszy sprzęt, ale także trzeba zapewnić osłonę kontrwywiadowczą instytucji państwowych. Mówimy tu o MON, KPRM i o obiektach w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta. Liczymy na to, że marszałek Sejmu uwzględni w porządku obrad debatę na temat tej uchwały, a większość sejmowa poprze ten projekt – zaznaczył.

– Dziś mamy wyjątkową rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r., która jednocześnie jest faktycznym początkiem historii ambasady rosyjskiej w tym miejscu. W wyniku tej agresji Rosjanie zdecydowali się na umiejscowienie w tym miejscu ambasady, jako de facto pałacu namiestnikowskiego, który ma górować nad Warszawą i urzędami państwowymi. Dzisiaj jest moment, żeby spiąć klamrą ten wysiłek Polski w odzyskaniu pełnej suwerenności. Warto w końcu doprowadzić do tego, żeby ta ambasada stamtąd zniknęła – tłumaczył były wiceszef MON, a obecnie poseł PiS Marcin Ociepa.

