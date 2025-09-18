Starmer: Putin albo stał się arogancki, albo oszalał

W rozmowie z dziennikarzami Starmer wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa do zwiększenia nacisków na Władimira Putina, aby zmusić go do zakończenia wojny z Ukrainą.

– W ostatnich dniach Putin pokazał swoje prawdziwe oblicze, przeprowadzając największe ataki od czasu inwazji, w wyniku których zginęło jeszcze więcej niewinnych ludzi. Doszło też do bezprecedensowych naruszeń przestrzeni powietrznej NATO – powiedział Starmer.

Według brytyjskiego premiera Putin albo nabrał odwagi, albo stał się lekkomyślny. Dlatego sojusznicy muszą zwiększyć presję na Rosję.

Londyn wspiera Ukrainę

Wielka Brytania i Ukraina podpisały umowę o wymianie wiedzy technologicznej, która umożliwi produkcję tysięcy dronów przechwytujących miesięcznie.

Porozumienie obejmuje realizację projektu o kryptonimie Octopus (Ośmiornica). Zgodnie z informacjami brytyjskiego ministerstwa obrony, jego celem jest "wsparcie miejsc pracy w Wielkiej Brytanii i wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego obu państw".

Drony opracowane przez ukraińskich inżynierów przy wsparciu brytyjskich ekspertów mają być tanim i skutecznym narzędziem w walce z rosyjskimi dronami szturmowymi, głównie typu Shahed. "Z powodzeniem sprawdzają się na polu bitwy, wykazując się wysoką skutecznością w walce z jednokierunkowymi wersjami dronów atakujących" – podkreślono w oświadczeniu resortu. Co istotne, koszt ich produkcji stanowi mniej niż 10 proc. wartości maszyn, które przechwytują.

W tym roku Londyn przeznaczy na pomoc wojskową dla Kijowa rekordowe 4,6 mld funtów, czyli największą kwotę w historii brytyjskiego wsparcia Ukrainy. Z tej sumy aż 350 mln funtów zostanie skierowane na dostawy dronów. Skala produkcji znacząco wzrośnie – z 10 tys. maszyn w 2024 roku do nawet 100 tys. w 2025 roku.

