Zabójstwo Charliego Kirka. Jest decyzja amerykańskiego Kongresu

Data nie jest przypadkowa – to dzień urodzin tragicznie zmarłego w tym miesiącu konserwatywnego działacza i bliskiego sojusznika Donalda Trumpa.

Inicjatywa republikańskiego senatora

Inicjatywę w Senacie poprowadził republikański senator z Florydy Rick Scott, który uzyskał wsparcie ponad 20 współpracowników. – Charlie był dobrym człowiekiem – oddanym mężem, ojcem i przyjacielem. Jego życie było zakorzenione w wierze i przekonaniu, że w Ameryce to właśnie debata i dyskusja są kluczowe dla ulepszania kraju – mówił Scott, uzasadniając potrzebę uhonorowania aktywisty.

Rezolucja podkreśla wkład Kirka w edukację obywatelską i służbę publiczną, a także zachęca instytucje edukacyjne, organizacje i obywateli do obchodów tego dnia. Choć dokument zyskał większość, w Izbie Reprezentantów 96 Demokratów odmówiło poparcia inicjatywy.

Zabójcy aktywisty grozi kara śmierci

Charlie Kirk został zastrzelony 10 września podczas przemówienia na plenerowej imprezie na Uniwersytecie Utah Valley w stanie Utah. Ujętemu kilka dni po tragedii prawdopodobnemu zabójcy Kirka – Tylerowi Robinsonowi, amerykańska prokuratura postawiła siedem zarzutów, w tym zabójstwa z premedytacją. Grozi mu kara śmierci. Amerykańska FBI wciąż bada także platformę Discord, z której korzystał Robinson. Zastępca dyrektora FBI Dan Bongino oznajmił w rozmowie ze stacją Newsmax, że jest "potencjalnie szersza sieć osób, które mogły wiedzieć" o jego planach. Zaznaczył, że śledztwo jest wciąż na wczesnym etapie i nie ma pewności, kto, co i kiedy wiedział.

Uroczystości pogrzebowe Charliego Kirka zaplanowano na 21 września na stadionie State Farm w Glendale w Arizonie. Mają w nich wziąć udział czołowi politycy i komentatorzy konserwatywni, w tym były prezydent Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance, senatorowie Marco Rubio i Robert F. Kennedy Jr., a także Tulsi Gabbard, Tucker Carlson, Donald Trump Jr., Stephen Miller, Sergio Gor oraz żona zmarłego, Erika Kirk.

Co zabiło Charliego Kirka? Uwagi o liberalnej nienawiści

