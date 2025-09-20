KPO a…reparacje

Akcja ta została użyta jako pretekst do wprowadzenia znaczących wyłomów w Unii Europejskiej, które sprowadzały się do dwóch rzeczy: Komisja Europejska otrzymała prawo do zaciągania pożyczek w imieniu członków Unii oraz po raz pierwszy opodatkowała kraje członkowskie.

Pieniądze, które przyszły do nas po pięciu latach, nie miały praktycznie żadnego sensu, jeśli chodzi o ich pierwotne, a właściwie deklarowane przeznaczenie. Ich głównym celem było sfinansowanie dywersyfikacji modeli biznesowych przedsiębiorstw dotkniętych kosztami covidowych lockdownów. Ale po pięciu latach takie firmy albo już dawno upadły, albo same się zdywersyfikowały, bo inaczej nie dotrwałyby do złotego deszczu pieniędzy.