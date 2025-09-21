Kilka pytań w sprawie wojny

I dlatego byłem np. przeciwny populistycznemu zlikwidowaniu w 2009 r. w Polsce przez rząd Tuska powszechnego poboru do wojska – bez jednoczesnego stworzenia innego systemu ustawicznego uzupełniania stanu polskiej armii rezerwowej.

Dlatego też jestem bardzo ciekaw – i tak brzmi moje pierwsze pytanie po „nocy dronów nad Polską” – dlaczego do tej pory ani nie przywrócono u nas powszechnego poboru, ani nie stworzono innego systemu uzupełniania stanu armii rezerwowej, mimo że od inwazji Rosji na Ukrainę – którą politycy niemal wszystkich partii tak chętnie nas straszą – minęły już grubo ponad trzy lata? Czy dlatego, że jedyni, którzy mogą to uczynić, czyli politycy rządzących (wcześniej i dziś) partii (PO, PiS, itd.), bardziej troszczą się o swoje posady, które mogliby stracić wskutek niezadowolenia wyborców?