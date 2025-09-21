Jesteście okrutnie żałośni
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Jesteście okrutnie żałośni

Upamiętnienie Iryny Zaruckiej
Upamiętnienie Iryny Zaruckiej Źródło: Wikipedia / City Dweller 2 / CC BY-SA 4.0
#WARTO | Patrząc na działania neomarksistowskiej lewicy w Polsce, nie trzeba być specjalnie bystrym analitykiem, żeby dostrzec prymitywną metodę kserokopiarki.

Tożsamość strategii wynika z samych korzeni rewolucji, ze szkoły frankfurckiej. Natomiast forma małpowana jest w sposób prostacki. Pamiętamy przecież jak ruch „wyp…..lać”, czyli tzw. Strajk Kobiet, pełnymi garściami czerpał wzorce z amerykańskich zamieszek BLM. Wulgaryzmy w przestrzeni publicznej, potem, na prawach cytatu, z lubością powielane w głównych mediach. Transparenty pisane szminką na pudełkach po pizzy, ataki na pomniki i miejsca kultu – to wszystko działo się według metody „kopiuj – wklej”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

