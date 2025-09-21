Metropolita warszawski: Migranci i uchodźcy wymagają przemyślanej strategii

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony będzie 5 października pod hasłem "Migranci, misjonarze nadziei". Podczas obchodów w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, arcybiskup Adrian Galbas zwrócił uwagę na konieczność opracowania przemyślanej strategii wobec migrantów. – Nie można mówić: przyjmujemy wszystkich, albo: niech wszyscy idą precz – mówił duchowny.

Dalej metropolita podkreślił, że działania wobec migrantów muszą być poprzedzone przemyślanymi strategiami. Abp Galbas mówił o konieczności edukacji społeczeństwa przyjmującego migrantów, by zmniejszyć obaw i problemy związanych z ich przybyciem. – Wszystko musi być rozsądne, a nie naiwne, chaotyczne czy poddane bieżącym oczekiwaniom politycznym – dodał arcybiskup.

– Pomoc uchodźcom wynika ze sprawiedliwości, a nie z miłosierdzia. Sprawiedliwość zaś jest oddaniem człowiekowi tego, co mu się na mocy natury i z ustanowienia bożego słusznie należy – tłumaczył duchowny. Podkreślił również, że bezpieczne miejsce do życia i godziwa praca to prawa, które przysługują każdemu człowiekowi.

Przesłanie papieża Leona XIV

Swoje przesłanie z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy skierował papież. "Kolejny, 111. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który mój Poprzednik postanowił połączyć z Jubileuszem Migrantów i Świata Misyjnego, stwarza nam okazję do refleksji nad związkiem pomiędzy nadzieją, migracją a misją" – wskazał Leon XIV.

"Obecna sytuacja światowa jest niestety naznaczona wojnami, przemocą, niesprawiedliwością i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które zmuszają miliony ludzi do opuszczenia swojej ziemi ojczystej w poszukiwaniu schronienia gdzie indziej. Powszechna tendencja do dbania wyłącznie o interesy ograniczonych społeczności, stanowi poważne zagrożenie dla dzielenia się odpowiedzialnością, dla wielostronnej współpracy, urzeczywistniania dobra wspólnego i globalnej solidarności z korzyścią dla całej rodziny ludzkiej. Perspektywa wznowienia wyścigu zbrojeń i rozwoju nowych rodzajów broni, w tym broni jądrowej, słabe uwzględnienie negatywnych skutków trwającego kryzysu klimatycznego oraz głębokie nierówności ekonomiczne sprawiają, że wyzwania teraźniejszości i przyszłości stają się coraz trudniejsze" – pisze ojciec święty. "W świecie dotkniętym wojnami i niesprawiedliwościami, nawet tam, gdzie wszystko wydaje się stracone, migranci i uchodźcy stają się zwiastunami nadziei. Ich odwaga i upór są heroicznym świadectwem wiary, która widzi ponad to, co widzą nasze oczy, i daje im siłę, by stawić czoła śmierci na różnych współczesnych szlakach migracyjnych" – przekazał.

