Czarzasty zapytany o haniebny wpis Biedronia. Zaczął mówić o kościele

Chodzi o komentarz Biedronia, kiedy prezydent Karol Nawrocki był przyjęta przez prezydenta Donalda Trumpa w Białym Domu. Po przybyciu, krótkim powitaniu i rozmowie, prezydenci obserwowali przelot samolotów F-35. Biały Dom przekazał, że to symbol silnych relacji obu krajów. Wykonano też przelot myśliwcami F-16 dla uczczenia polskiego pilota, majora Macieja Krakowiana, który zginął niedawno w katastrofie lotniczej w Radomiu. Zdjęcie obu polityków oglądających przelot samolotów było często podawane dalej na portalu X.

Komentarz do fotografii zamieścił również Robert Biedroń. Polityk Lewicy podpisał zdjęcie: "«Szon patrol» na posterunku", nawiązując do "patroli" młodych ludzi, którzy wytykają nastolatkom niestosowny ich zdaniem ubiór.

Haniebny wpis Biedronia. Czarzasty o kościele

Czarzasty poinformował w rozmowie na antenie Radia Zet, że współprzewodniczący Biedroń nie poniesie w partii konsekwencji. – To nie był mądry wpis. Pan Biedroń przeprosił za tę sytuację – powiedział wicemarszałek Sejmu.

– I żadnych konsekwencji dalej nie będzie – dopowiedział prowadzący Bogdan Rymanowski.

– Ale proszę Pana, czas gilotyn, gdzie za poglądy żeśmy ścinali głowy, w czym brylował Kościół katolicki minął – odparł Czarzasty.

Profil "Wolność Słowa" przypomniał wobec tego jeden z forsowanych przez Lewicę w ustawach postulatów, by tak zwana "mowa nienawiści" była ścigana przez prokuraturę z urzędu.

W trakcie audycji polityk został również zapytany o doniesienia o licznych podróżach Biedronia. – Robert Biedroń przegina z podróżami? – pytał prowadzący. – Jest eurodeputowanym, ma swoje obowiązki. Z tego, co wiem jest szefem grupy ds. jednego z kontynentów i jeździ, bo jego obowiązki takie są – odpowiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

