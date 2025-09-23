Kto przyszłym premierem z PiS? Pojawiły się zaskakujące nazwiska

Tygodnik "Wprost" informował w poniedziałek, że "były premier Mateusz Morawiecki jest znów rozpatrywany jako kandydat na przyszłego premiera, jeśli PiS wygra wybory w 2027 roku".

"Na dziś dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego premierem byłby Morawiecki. Jarosław Kaczyński w nieoficjalnych rozmowach w cztery oczy mówi o Mateuszu w takim kontekście" – powiedział gazecie rozmówca z PiS.

Dodał, że "patrząc na obecną sytuację gospodarczą, nabiera przekonania, że Morawiecki najlepiej ze znanych mu polityków zna się na gospodarce". "Jarosław Kaczyński uważa, że poza jego świętej pamięci bratem Mateusz jest najzdolniejszym politykiem, jakiego spotkał w Polsce" – czytamy.

Kto premierem z PiS? Bocheński wymienił zaskakujące nazwiska

O te doniesienia był pytany w Radiu Zet wiceprezes PiS, europoseł Tobiasz Bocheński.

– Nie byłem na żadnym spotkaniu kierownictwa PiS, na którym by taka sprawa stanęła. Nie jest tajemnicą, że wiceprezes Mateusz Morawiecki często mówi o sobie jako o przyszłym premierze, że takie są jego chęci – odpowiedział.

Tobiasz Bocheński dodał, że może za to powiedzieć, że "środowisko PiS posiada bardzo wiele osób, które są w stanie podołać tego rodzaju wyzwaniu, jak np. Przemysław Czarnek czy Patryk Jaki". – Trochę może są skromniejsi i tak często o sobie nie mówią w mediach w kategoriach premierostwa. Ta decyzja będzie decyzją premiera Jarosława Kaczyńskiego, który nie przesądził w tym momencie, jaka jest tego strategia – dodał.

PiS na czele ostatniego sondażu CBOS

Zgodnie z ostatnim sondażem CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku września, to 30 proc. badanych oddałoby głos na PiS (bez zmian z sierpniowym badaniem), 28 proc. ankietowanych zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (spadek o 2 pkt proc.), a 11 proc. zdobyłaby Konfederacja (spadek o 1 pkt proc.). 6 proc. głosów otrzymała partia Razem (wzrost o 1 pkt proc.), a 5 proc. zdobyłaby Lewica (spadek o 2 pkt. proc.). Pozostałe ugrupowania nie weszłyby do Sejmu.

