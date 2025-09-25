Powrót do sprawy Nowaka po zmianie władzy? Wójcik nie ma wątpliwości

Lidia Lemaniak, DoRzeczy.pl: Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył w piątek sprawę tzw. polskiego wątku afery korupcyjnej Sławomira Nowaka. Stało się to jeszcze przed procesem. Powołano się na „oczywisty brak podstaw oskarżenia”. Czy pan minister odnajduje w tym umorzeniu politykę?

Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości: Oczywiście, że tak. Sławomir Nowak był jedną z najważniejszych postaci w Platformie Obywatelskiej, przyjacielem Donalda Tuska. Pożegnał się ze swoim ministerialnym stanowiskiem po tzw. aferze zegarkowej. Następnie w 2016 roku znalazł sobie gniazdko na Ukrainie. Można powiedzieć, że owocem jego działalności są postępowania – i wątek polski, i wątek ukraiński. Wątek ukraiński nie został umorzony, ale umorzony wątek polski jest szczególnie ciekawy.

Zwłaszcza, że sprawę umorzył asesor sądowy.

Tak, to 28-letni asesor. Asesor nie ma takich samych gwarancji w konstytucji, jak sędzia i musimy o tym pamiętać. Sprawę tego kalibru, jak polski wątek afery korupcyjnej, kalibru bardzo ciężkiego, z bardzo poważnymi zarzutami, dostaje do swojego referatu człowiek, który w istocie, jest zależny. Dlatego, że jest oceniany m.in. przez prezesa sądu, którego powołuje minister sprawiedliwości. Oczywiście to pewna konstrukcja, która jest daleko idąca, ale dawanie tak poważnej sprawy człowiekowi, który podlega ocenie, nie ma doświadczenia, to jeden wielki skandal. Jeszcze większym skandalem jest stanowisko prokuratury.

Czyli?

Prokuratura zmieniła swoje stanowisko o 180 stopni. Dzisiaj widać po co prokuratura była tej władzy. To jest rzecz niezwykle skandaliczna, że prokuratura, która stawia bardzo poważne zarzuty, teraz nagle decyduje się poprzeć umorzenie sprawy. Wiadomo, że to jest wątek typowo kryminalny, ale także i polityczny. Trzeba to powiedzieć – to są zarzuty kryminalne, ale i zarzuty polityczne. Cały wątek polski był bardzo dobrze udokumentowany przez służby i prokuraturę, cały ten wątek polski.

Czy np. fakt tego, że sprawę umorzył młody asesor, jest podstawą do tego, żeby na nowo za jakiś czas, ewentualnie jak po zmianie władzy, wszcząć tę sprawę na nowo, czy nie?

Podstawy mogą być inne, chodzi o wznowienie postępowania, jeżeli nie będzie to postanowienie zażalone. Nie wykluczałbym, że jednak będzie jakieś zażalenie. Jest to analizowane – jak rozumiem – przez obecny obóz władzy, bo widzę, że nie do końca chyba wszyscy się zgadzają z tym rozstrzygnięciem. Jeżeli by tak jednak nie było, to trzeba powrócić do tego postępowania. To będzie trudne, ale będzie możliwe w kilku przypadkach. Pierwszy obszar – pojawienie się nowych dowodów i nowych faktów, które byłyby podstawą do wznowienia postępowania. Drugi obszar – popełnienie przestępstwa w związku z wydaniem tego orzeczenia. To jest daleko idące, ja mówię tylko o postawach prawnych możliwości wzruszenia tego postępowania w ramach wznowienia.

Sławomir Nowak dziewięć miesięcy przebywał w areszcie tymczasowym, środku zapobiegawczym, który raczej nie jest stosowany od tak. I nagle mamy umorzenie, dwa miesiące po tym, jak ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym został Waldemar Żurek.

Sprawa ma charakter kryminalny i polityczny. Po pierwsze – zarzuty ciężkie, kryminalne. Drugi charakter sprawy, to charakter polityczny, bo wiadomo z kim jest związany Sławomir Nowak. Pamiętajmy, że dziewięć miesięcy przebywał w areszcie tymczasowym, czyli sąd zastosował najdalej idący środek zapobiegawczy. Nie dlatego, że tak sobie po prostu chciał, tylko dlatego, że kaliber zarzutów był tak poważny, że sąd stwierdził, że powinien zastosować ten środek. Obóz władzy teraz zastanawia się, co zrobić. Dlaczego mówię obóz władzy? Ponieważ prokurator generalny jest ministrem sprawiedliwości i jest zależnym od władzy. Poczekajmy jeszcze kilka dni, czy będzie zaskarżenie. Jeżeli nie, to po powrocie do władzy z całą pewnością będziemy chcieli się przyjrzeć tej sprawie jeszcze raz uważnie.

