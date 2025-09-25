Nobel dla Trumpa? Nawrocki zabrał głos

Najnowszy sondaż Ipsos dla "Washington Post" wskazuje jednak, że większość Amerykanów nie podziela zdania swojego przywódcy.

Aż 76 proc. badanych uważa, że Trump nie zasługuje na to wyróżnienie, a jedynie 22 proc. popiera jego kandydaturę. Wśród wyborców Partii Republikańskiej opinie są podzielone niemal po równo – 49 proc. za i tyle samo przeciw. Negatywne oceny zebrały też działania Trumpa na rzecz zakończenia konfliktów zbrojnych. 60 proc. ankietowanych źle ocenia jego starania dotyczące wojny rosyjsko-ukraińskiej, a 58 proc. – wysiłki na rzecz pokoju w Strefie Gazy.

Co ciekawe, 54 proc. respondentów uznało, że również Barack Obama nie zasługiwał na Pokojowego Nobla, mimo że otrzymał go w 2009 roku. Sam Donald Trump, komentując sprawę w ONZ, stwierdził, że "wszyscy mówią", iż powinien zostać laureatem nagrody. Poparcie dla jego kandydatury deklarowali wcześniej m.in. przywódcy Azerbejdżanu, Rwandy, Izraela czy Demokratycznej Republiki Konga.

Nawrocki: Działalność Trumpa zasługuje na uwagę Komitetu Noblowskiego

Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki.

– Zgłaszanie kandydatury do Pokojowej Nagrody Nobla nie leży po stronie prezydenta Polski. Natomiast gdyby udało się zakończyć wojnę w Ukrainie i byłby to moment zwrotny w odniesieniu do tego konfliktu, to prezydent Donald Trump z całą pewnością byłby bardzo poważnym kandydatem do takiej nagrody – powiedział prezydent RP w wywiadzie dla "Super Expressu".

Jak zaznaczył Nawrocki, "to, co robi Donald Trump i co robią Stany Zjednoczone dla światowego pokoju, a zwłaszcza dla pokoju w Ukrainie, zasługuje na uwagę Komitetu Noblowskiego".

Z kolei amerykańska administracja podkreśla, że prezydent Stanów Zjednoczonych powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla.

Donald Trump już kilkukrotnie był nominowany przez innych światowych przywódców. Takie stanowisko zaprezentowali m.in. premier Izraela Benjamin Netanjahu, a także przedstawiciele władz takich państw jak Kambodża czy Pakistan.

