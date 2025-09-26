Ewakuacja Sterczewskiego? Poseł Polski 2050 o kosztach

Flotylla zmierzająca z pomocą humanitarną do Strefy Gazy została zaatakowana dronami na Morzu Śródziemnym. Do groźnego incydentu doszło w nocy z wtorku na środę. Na pokładzie statków znajdowali się europejscy działacze i parlamentarzyści. Wśród nich poseł Franciszek Sterczewski, który za pomocą mediów społecznościowych zwrócił się z apelem do polskiego rządu.

"Przed chwilą dron zaatakował statek z pomocą humanitarną pod polską banderą, na którym płynę. Wszyscy cali, ale uszkodzony został jeden żagiel. Wzywam rząd Polski do ochrony flotylli i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie. Musicie działać teraz!" – napisał polityk na platformie X.

MSZ reaguje na sytuację

Głos w sprawie zabrał polski resort spraw zagranicznych.

"Polscy obywatele uczestniczący we Flotylli Global Sumud przebywają aktualnie w Grecji, są bezpieczni i nie ponieśli żadnego uszczerbku na zdrowiu. Jednostka flotylli znajduje się w naprawie. Uczestnikom zdarzenia sugerujemy bezpośredni kontakt z polskimi służbami konsularnymi, mogącymi zapewnić wsparcie na miejscu" – czytamy w komunikacie polskiego MSZ.

"W sprawie incydentu wokół flotylli Global Sumud jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami. Otrzymaliśmy informację od greckich służb o przebiegu zdarzeń. Ambasada RP w Tel Awiwie koordynuje współpracę z placówkami krajów, z których pochodzą uczestnicy rejsu. Placówka utrzymuje kontakt roboczy z izraelskim sztabem kryzysowym. Monitorujemy rozwój sytuacji i uzależniamy od niego dalsze postępowanie. W najbliższym czasie MSZ planuje zaprosić przedstawiciela ambasady Izraela w Polsce celem wyrażenia troski o los obywateli RP, biorących udział w rejsie flotylli" – dodano.

Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych sondę, w której zapytał, czy "obywatela RP, nawet posła, wielokrotnie ostrzeganego, który udaje się w rejon wojny", państwo polskie powinno ewakuować za darmo czy też ewakuować, a następnie odzyskać od niego koszty akcji.

Śliz: Życie ludzkie jest najważniejsze

Do sprawy odniósł się w piątek na antenie RMF FM poseł Polski 2050 Paweł Śliz.

– To nie chodzi o to, czy to jest poseł. Patrzymy na niego, jako na obywatela polskiego – powiedział parlamentarzysta.

Śliz podkreślił jednocześnie, że nie można zgodzić się z narracją Izraela, wskazującą, że uczestnicy flotylli współpracują z Hamasem.

Zdaniem posła Polski 2050 Polska powinna w razie potrzeby ewakuować Sterczewskiego, a następnie odzyskać od niego koszty ewakuacji.

– Życie ludzkie jest tutaj najważniejsze. Należy pokryć koszty, a potem odzyskać pieniądze – powiedział Paweł Śliz.

