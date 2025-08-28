"Miarka się przebrała". Polityk KO weźmie udział w specjalnej misji

Poseł Koalicji Obywatelskiej weźmie udział w misji Global Sumud Flotilla, którą popłynie kilkaset osób, na kilkudziesięciu statkach z 44 krajów. Polacy będą uczestniczyli w tej akcji po raz pierwszy. Wcześniej do Gazy płynęła m.in. Greta Thunberg. Izraelskie służby uniemożliwiły jej dotarcie do wybrzeża – wraz z resztą ekipy została zatrzymana i odesłana z powrotem do swojego kraju.

Poseł KO popłynie w kierunku Gazy

W opublikowanym nagraniu Sterczewski oznajmił, że celem podróży do Gazy jest przełamanie blokady Izraela oraz udzielenie pomocy humanitarnej i uratowanie przed śmiercią z głodu około dwóch milionów Palestyńczyków.

– Wiemy, że będzie to trudna misja, ale minimalnym celem jest pokazanie prawdy o tym, że wbrew kłamstwom Benjamina Netanyahu, to nie ONZ, ale właśnie Izrael jest odpowiedzialny za głodzenie Palestyńczyków. Domagamy się inicjatywy od rządów państw UE i USA, prowadzących do skończenia tej wojny i rozpoczęcia rozmów pokojowych, które będą szanowały prawa Palestyńczyków. Poprzedni statek, który podjął się takiej próby, został nielegalnie zatrzymany przez Izrael – wyjaśnił poseł KO.

Sterczewski: Ludobójstwo Palestyńczyków w Gazie trwa od miesięcy

W ocenie Sterczewskiego "to będzie naprawdę potężny międzynarodowy wysiłek solidarności na rzecz ochrony praw człowieka". – Ludobójstwo Palestyńczyków w Gazie trwa od miesięcy. 83 proc. zabitych to ludność cywilna, w tym około 20 000 dzieci. Izrael zrzucił równowartość ośmiu bomb atomowych na szpitale, szkoły i domy. Nigdy w historii podczas żadnej wojny nie zginęło tylu dziennikarzy, pracowników ONZ i medyków. Gaza wygląda teraz jak Warszawa po II wojnie światowej – powiedział.

Parlamentarzysta stwierdził, że "nie możemy stać z boku, gdy to wszystko trwa i odwracać oczu". – Miarka się przebrała, a rządy wielu państw wciąż odwracają wzrok od tego koszmaru – wskazał. Misja bazuje na zasadach non-violence i działa w duchu solidarności międzynarodowej. Jak zapewniają jej organizatorzy oprócz dostarczenia żywności, leków i odzieży chodzi o wyrażenie sprzeciwu wobec łamania prawa międzynarodowego, okupacji Palestyny i izraelskiego systemu apartheidu.

