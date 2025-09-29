Tusk: Chcę, żeby moi rodacy usłyszeli – to jest też nasza wojna

Premier Donald Tusk wygłosił przemówienie podczas Warsaw Security Forum – corocznej międzynarodowa konferencji na temat bezpieczeństwa.

Tusk: Nasza wojna

Na samym początku wystąpienia Tusk kilkukrotnie powtórzył "jest wojna", nie dodając, że wojna toczy się na Ukrainie, a Polska nie jest stroną wojny, tylko Ukrainie pomaga. W dalszej części szef rządu kilka razy powtórzył jednak, że przy wsparciu i solidarności Unii Europejskiej i USA, Ukraina może wygrać tę wojnę.

Premier powiedział, że "niezależnie, czy to się komuś podoba, czy nie, to jest nasza wojna". – Nie tylko ze względu na solidarność, ale ze względu na nasz fundamentalny interes. Jeśli tę wojnę przegramy – bo musimy mówić w pierwszej osobie – to konsekwencje tego dotykać będą nie tylko naszego pokolenia, ale także następnych pokoleń w Polsce, w całej Europie, w USA, wszędzie na świecie. Nie miejmy, co do tego złudzeń – ocenił.

Tusk podkreślił, że Ameryka ma prawo domagać się większego zaangażowania od Europy, tak jak my mamy prawo oczekiwać od Ameryki, aby traktowała Wspólnotę transatlantycką jako absolutny priorytet.

Wkrótce więcej informacji... ..

Czytaj też:

Dramatyczna sytuacja ze schronami. Ten reportaż obnażył stan państwaCzytaj też:

Bartoszewicz: Sikorski zachowuje się, jakby był ministrem wojny, nie dyplomacji