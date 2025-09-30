Nowa funkcja Hołowni? Rzecznik rządu komentuje

Hołownia chce odejść z polskiej polityki. Jak poinformował Onet, lider Polski 2050 od kilku miesięcy prowadzi starania o posadę komisarza ONZ w Genewie. "Żeby dostać nominację, Hołownia musi mieć poparcie polskich władz, w tym prezydenta. To tłumaczy, czemu marszałek od wyborów prezydenckich stara się budować dobre relacje z Karolem Nawrockim i Jarosławem Kaczyńskim" – czytamy.

Szymon Hołownia potwierdza: Złożyłem aplikację

W poniedziałek Hołownia opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o swoich dalszych planach.

"Przedwczoraj poinformowałem naszą Radę Krajową, że w ten piątek złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)" – przekazał.

Szymon Hołownia zaznaczył, że Polska nigdy wcześniej nie była w takim miejscu w strukturach ONZ.

"Temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie" – podkreślił.

Adam Szłapka o planach Szymona Hołowni: Rozwiązanie, które wzmacnia

Do planów Szymona Hołowni, dotyczących starań o objęcie funkcji w ONZ, odniósł się podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Złożył taką aplikację. Z punktu widzenia Polski to oczywiście rozwiązanie, które wzmacnia. Na to stanowisko jest wiele mocnych kandydatur, natomiast Polska będzie wspierać tę kandydaturę, bo zależy nam na tym, żeby Polacy pełnili w instytucjach międzynarodowych jak najważniejsze stanowiska – podkreślił polityk Koalicji Obywatelskiej, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Tutaj oczywiście wymagana jest współpraca rządu, szefa MSZ, ale też prezydenta. Myślę, że ta współpraca będzie – dodał Adam Szłapka.

