Lateks, pejcz i "Wysokie obcasy"

Rozmówczynią "Wysokich obcasów" jest doktor Agata Loewe-Kurilla, przedstawiająca się jako "psycholożka kliniczna i międzykulturowa, psychoterapeutka systemowa, seksozofka, seksuolożka i certyfikowana sex coach". Wywiad z "seksozofką" poświęcony jest różnorodnym praktykom określanym jako "kinky seks". Już samo przetłumaczenie tego terminu na język polski nastręcza autorkom wywiadu trudności. "To pojęcia, które nie powinny być tłumaczone. »Kink« próbowano przekładać jako »zakręcenie« albo »odchył«, ale ja jestem temu przeciwna. Uważam, że powinno się unikać terminów potencjalnie stygmatyzujących. Promuję język oparty na szacunku i ciekawości" – wyjaśnia doktor Loewe-Kurilla.