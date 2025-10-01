Poseł Polski 2050: Hołownia zawsze działał tak, by na świecie było mniej cierpienia

– Przechodzimy proces zmian, ale jesteśmy zmotywowani do pracy – przekonuje poseł Polski 2050 Barbara Oliwiecka pytana o to, jakie nastroje panują obecnie w Polsce 2050.

W sobotę marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że nie będzie ubiegał się ponownie o stanowisko lidera partii. W poniedziałek Hołownia poinformował, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Kadencja Wysokiego Komisarza trwa pięć lat, stanowisko to można zajmować przez maksymalnie dwie kadencje.

Poseł Oliwecka przyznała w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że "dużo zostało komunikowane w tym tygodniu". Dodała, że "to nie są rzeczy zaskakujące". Jak mówiła, chociaż wiadomość o tym, że Hołownia nie będzie już stał na czele partii "jest przykra", to jednak "nie zaskoczyła, ponieważ „Szymon Hołownia od początku mówił, że to nie ma być partia jednego lidera".

– Chcemy zmienić coś na scenie politycznej – podkreśliła Oliwiecka. Jej zdaniem inne partie w Polsce mają charakter wodzowski, a ich liderom trudno jest oddać władzę: – I z tego schematu my zawsze chcieliśmy się wyłamać – mówiła.

"Hołownia zawsze tak działał"

Posłanka stwierdziła też, że z "całego serca kibicuje Szymonowi" w staraniach o stanowisko w ONZ. – Wiem, że to jest ten obszar, w którym on się odnajduje najlepiej, bo zawsze działał tak, żeby na świecie było mniej cierpienia – wyjaśniła.

– Polska 2050 istnieje według wartości, które Szymon komunikował, do których my dołączyliśmy, więc mam nadzieję, że będzie takim zawsze strażnikiem tych wartości, tego dialogu, rozmowy, budowania mostów, łączenia ludzi, stawania po stronie obywatela, a nie koncernów. (...) To nie jest tak, że Szymon Hołownia odchodzi w tej chwili z partii. Absolutnie nie. On zapowiedział, że w styczniu nie wystartuje w wyborach na przewodniczącego. Natomiast tak troszeczkę żartem mówimy, że zawsze będzie marszałkiem naszych serc – wyjaśniła. – Osobiście bardzo bym chciała, żeby Szymon był przewodniczącym, ale też wiem, że są pewne etapy. Szymon Hołownia tak działa. Zakładał organizacje pozarządowe, zakładał fundacje, pomagał ludziom. I to jest lider właśnie, który szkoli – zauważa poseł.

