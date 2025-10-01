"Nie zasługuje na nic lepszego". Mentzen kpi z Polski 2050

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, odnosząc się do Polski 2050 ocenił na platformie X, że "partia, której prawie połowa posłów chce, żeby wicepremierem i jej liderem została Paulina Henning-Kloska nie zasługuje na nic lepszego, poza spuszczeniem zasłony milczenia i zapomnieniem". "A i na to, nie wiem, czy zasługuje" – dodał.

twitter

Hołownia rezygnuje z polskiej polityki. Chce do ONZ

Marszałek Sejmu, przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska oraz, że nie zamierza startować w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii.

Z kolei w poniedziałek Szymon Hołownia przekazał, że w piątek złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Pełczyńska-Nałęcz kandydatką na wicepremiera. Wygrała z Hennig-Kloską

W poniedziałek wieczorem klub parlamentarny Polska 2050 zdecydował, że będzie rekomendował minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na wicepremiera. Miały o tym zdecydować zaledwie dwa głosy. Dwa głosy mniej otrzymała Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska.

We wtorek wieczorem Rada Krajowa Polski 2050 wskazała minister funduszy i polityki regionalnej, pierwszą wiceprzewodniczącą ugrupowania Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz jako kandydatkę na funkcję wicepremiera. "Znowu szok i niedowierzanie. Rada Krajowa wskazała mnie jako kandydata Polski 2050 na wicepremierkę. Dziękuję za zaufanie. Nie zawiodę. I jedziemy wspólnie, jest co robić!" – napisała na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Czytaj też:

"Są takie plotki". Paweł Śliz zastąpi Szymona Hołownię?Czytaj też:

"Hołownia znalazł się w beznadziejnej sytuacji". Co czeka koalicję rządzącą?