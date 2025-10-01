Narasta spór w warszawskiej KO. "Administrowaniem miasta zajmuje się Trzaskowski"

Punktem zapalnym stał się projekt wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście – inicjatywa Trzaskowskiego, która w ostatniej chwili została wycofana z głosowania przez klub KO w Radzie Warszawy.

Gajewska broni Trzaskowskiego?

O napiętych relacjach w stołecznej PO mówiła na antenie Polsat News Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z KO. Zapytana wprost przez prowadzącego o to, kto rządzi w Warszawie, Gajewska odpowiedziała: – Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, a Marcin Kierwiński jest szefem struktur warszawskiej PO. Jeżeli chodzi o administrowanie miastem, rolę tę pełni prezydent Warszawy – podkreśliła, dając jasno do zrozumienia, kto jej zdaniem odpowiada za decyzje dotyczące stolicy.

Wiceminister odniosła się też do przyjętej przez radnych uchwały ograniczającej sprzedaż alkoholu w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Północ: – Uważam, że radni Warszawy wprowadzili słuszną decyzję o zakazie sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach i wprowadzeniu pilotażu – dodała, oceniając ruch radnych pozytywnie mimo wycofania pierwotnego projektu prezydenta. Jej słowa były odpowiedzią na medialne sugestie, że Trzaskowski został osłabiony przez partyjnego kolegę.

Komentarze opozycji i premiera

Sprawę konfliktu na linii Trzaskowski-Kierwiński komentują wszystkie strony areny politycznej. Poseł PiS Sebastian Kaleta w rozmowie z DoRzeczy.pl skrytykował prezydenta stolicy – Decyzję o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie wymusił na Trzaskowskim Kierwiński. Nie była to wola samego prezydenta, lecz efekt politycznych układów. Platforma Obywatelska traci wizerunkowo na chaosie i niezdecydowaniu, co wykorzystuje Lewica – stwierdził Kaleta.

Z kolei premier Donald Tusk próbował załagodzić spór, apelując w Sejmie: – Dałem do zrozumienia kolegom zaangażowanym w ten spór, że dobrze byłoby nie kłócić się o tak oczywiste rzeczy, bo chodzi o dobro mieszkańców. Nie, że po jednej stronie ulicy kupisz po 23:00, a po drugiej nie. To jest nie do końca poważne. Tusk dodał także, że wszystkim powinno zależeć na ograniczeniu nadmiernego spożycia alkoholu i zapowiedział, że Trzaskowski przygotuje w ciągu kilku miesięcy nowy projekt obejmujący całe miasto, który ma wejść w życie 1 czerwca 2026 r.

