"Sprawa ma pewien dłuższy kontekst". Bochenek o zawieszeniu radnych PiS

Dolnośląskimi strukturami PiS wstrząsnęły wydarzenia ostatnich dni. Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński zdecydował o wykluczeniu z partii siedmiu radnych sejmiku województwa dolnośląskiego. Wykluczeni radni to: Magdalena Brodowska, Przemysław Czarnecki, Łukasz Lach, Marcin Krzyżanowski, Paweł Kura, Krzysztof Mróz i Ewelina Szydłowska-Kędziera. Powodem decyzji szefa PiS były tarcia w klubie i stosunek części radnych do decyzji władz regionalnych partii.

Wyrzuceni politycy wkrótce zabrali głos. W opublikowanym oświadczeniu wskazali, że przyjęli decyzję Kaczyńskiego "ze smutkiem i zaskoczeniem".

"Uważamy, że decyzja o naszym wykluczeniu została podjęta na podstawie jednostronnej i nieprawdziwej relacji zdarzeń, co uniemożliwiło władzom krajowym poznanie faktycznego obrazu sytuacji" – wskazali radni.

Rzecznik partii zabiera głos

O sytuację w dolnośląskich strukturach PiS był w czwartek pytany rzecznik partii Rafał Bochenek. Polityk zaprzeczył doniesieniom, że radni zostali wyrzuceni z partii. Jak podkreślił, ich członkostwo w PiS zostało zawieszone na czas wyjaśnienia sprawy, która "od pewnego momentu narastała i spowodowała takie, a nie inne decyzje".

– Sprawa jest analizowana przez właściwe organy statutowe, rzecznika dyscypliny. Oczywiście w stosownym momencie zapadną decyzje co do przyszłości tych osób w ramach struktur PiS – powiedział Bochenk i wskazał, że w Prawie i Sprawiedliwości "pewne sprawy załatwiamy między sobą, w cztery oczy", ponieważ "tego wymaga pewna kultura polityczna". Sprawa zawieszonych radnych "ma pewien dłuższy nieco kontekst, czasowy także, narastała od pewnego momentu".

– Doszło – prawdopodobnie, bo oczywiście to będzie badane – istnieje podejrzenie, że mogło dojść do złamania pewnych reguł wewnątrzpartyjnych, jeżeli chodzi o działanie, funkcjonowanie i współpracę w ramach klubu PiS – wyjaśnił rzecznik.

