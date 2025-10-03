Minister wprost o planach Hołowni: Idzie na łatwiznę

– Prywatnie życzę wszystkiego dobrego Szymonowi Hołowni. Natomiast jako przedstawiciel rządu uważam, że popełnia błąd, powinien wejść po prostu do rządu, razem z nami pracować. Sejm i rząd to są dwa różne światy, nie ma co porównywać konia do pociągu. Po prostu jeżeli wchodzisz do polityki, chcesz rządzić i w rządzie realizujesz swoje pomysły – powiedział Dariusz Klimczak w „Jeden na jeden” TVN24.

Minister uważa, że Hołownia "idzie na łatwiznę", zamiast zakasać rękawy i dalej pracować. – Polityka to nie jest łatwe życie. Trzeba mieć pierońskie zdrowie, żeby się odnaleźć w polityce i uważam, że Szymon Hołownia idzie trochę na łatwiznę – stwierdził.

Klimczak skrytykował również niedawne głosowanie ws. CPK. Polska 2050 głosowała wówczas razem z PiS, PSL i Konfederacją, by nie odrzucać prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu.

– Myślę, że słowo żal nie pasuje do polityki. Uważam, że to był błąd Polski 2050. Chaos, który wprowadzili nie służy sprawie. Wprowadza opinię publiczną w błąd, że jest jakaś alternatywa do budowy CPK. Nie ma alternatywy. Rząd buduje CPK, buduje lotnisko, buduje kolei dużych prędkości, a PiS rękami prezydenta sypie piasek w tryby. PiS nie spodziewał się, że z taką dynamiką podejdziemy do realizacji tego projektu, że poprawimy jego parametry, dlatego w interesie jest przeszkadzanie nam i niestety tak naprawdę wpuszcza w maliny pana prezydenta, nowego prezydenta. Dlaczego Polska 2050 się na to zdecydowała, trudno mi jest powiedzieć – powiedział Dariusz Klimczak.

Hołownia chce do ONZ

W poniedziałek Hołownia opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o swoich dalszych planach.

"Przedwczoraj poinformowałem naszą Radę Krajową, że w ten piątek złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)" – przekazał.

Szymon Hołownia zaznaczył, że Polska nigdy wcześniej nie była w takim miejscu w strukturach ONZ.

"Temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie" – podkreślił.

