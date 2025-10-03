Szewko mocno o Sikorskim. "Rutynowo się kompromituje"

W czwartek rano przedstawiciele flotylli Sumud zmierzającej do Strefy Gazy z pomocą humanitarną poinformowali, że wszystkie statki, którymi płynęli Polacy, wśród nich poseł KO Franciszek Sterczewski, zostały zatrzymane przez siły izraelskie. Do sprawy odniósł się na konferencji prasowej szef MSZ Radosław Sikorski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. Są takie kraje jak Iran, Białoruś, Rosja, które po prostu biorą obywateli państw zachodnich za zakładników – powiedział.

– I powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje: nie mam zakładników na wymianę, jedziecie na własną odpowiedzialność – oświadczył, apelując, by nie jeździć w regiony niebezpieczne.

Dodał, że kolejną kwestią jest "zbyt wielka łatwość – decyzjami zdaje się poprzedniego rządu – w uzyskiwaniu polskiej bandery dla niektórych małych jednostek". – Oczywiście służba konsularna ratuje i pomaga Polakom w tarapatach, natomiast immunitety poselskie obowiązują tylko w kraju – podkreślił.

Szewko ostro o Sikorskim

– Przyznam, że pan minister Sikorski przyzwyczaił nas, że już właściwie rutynowo się kompromituje prawie codziennie takimi dziwnymi wypowiedziami – powiedział w Polsat News dr Szewko, autor podcastu "Na Wschód od Bliskiego Wschodu".

– To samo mówią ekstremiści izraelscy, że gdyby chcieli wymordować całą ludność, to zrobiliby to szybciej i sprawniej. Natomiast minister Sikorski w takim razie, jeżeli to jest jego stanowisko (chyba uważa – red.), że Polska chyba powinna, nie wiem, wystąpić z ONZ? Występujemy w tym momencie przeciwko właściwie wszystkim tym ciałom, które odpowiadają za prawo międzynarodowe i interpretacje tego prawa, z Komisji Praw Człowieka, która to stwierdziła – dodał ekspert.

