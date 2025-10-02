Wybita szyba i czerwona farba. Protesty pod MSZ i domem Sikorskiego w Chobielinie

Protest zakończył się incydentem – wybiciem szyby w drzwiach wejściowych do gmachu MSZ i oblaniem fasady czerwoną farbą. Sprawcę zatrzymała policja.

Na transparentach i w okrzykach uczestników dominowały hasła: "Palestyna będzie wolna", "Dość hipokryzji", "Sikorski do dymisji". Podobne manifestacje odbyły się w największych polskich miastach – w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie. Dodatkowa pikieta odbyła się również przed domem szefa polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Chobielinie, zorganizowana przez kolektyw Handala. Aktywiści zarzucili ministrowi "zaprzeczanie ludobójstwu w Strefie Gazy".

Sterczewski na Flotylli Sumud

W centrum uwagi protestujących znalazł się poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, który dołączył do międzynarodowej Flotylli Sumud – konwoju płynącego z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Flotylla, w której uczestniczyli aktywiści z ponad 40 krajów, została w nocy z środy na czwartek zatrzymana przez izraelską marynarkę wojenną, gdy jednostki zbliżyły się na około 80 mil morskich do Gazy.

Na jednym ze statków obok Sterczewskiego byli m.in. Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich, Nina Ptak, prezeska Stowarzyszenia Nomada, oraz Ewa Jasiewicz, dziennikarka i aktywistka znana z publikacji "Podpalić Gazę".

Sikorski: Nie mam zakładników na wymianę

Tymczasem w czwartek minister Radosław Sikorski zapewnił, że polska służba konsularna jest w stałym kontakcie z uczestnikami flotylli, jednak ostrzegł, że rząd nie będzie ponosił odpowiedzialności za decyzje osób świadomie wyruszających w rejony objęte konfliktem zbrojnym. – Jedziecie na własną odpowiedzialność. Nie mam zakładników na wymianę – powiedział minister.

Sterczewski odpowiedział w mediach społecznościowych na słowa Sikorskiego: "Jako poseł mam obowiązek być tam, gdzie łamane są prawa człowieka. Ty też, Radku, prywatnie pomagałeś Ukrainie i chwała Ci za to. Polacy są solidarni z Palestyną. Liczę, że rząd RP także stanie po stronie tych, którzy chcą zakończyć to ludobójstwo, zamiast wystawiać im rachunki" – napisał parlamentarzysta.

