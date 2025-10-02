Meloni krytykuje flotyllę płynącą do Gazy. "Przyniesie wiele kłopotów"

Meloni skrytykowała flotyllę Global Sumud oraz decyzję włoskich związków zawodowych USB i CGIL o ogłoszeniu strajku generalnego w ramach protestu po tym, jak siły izraelskie w środę rozpoczęły abordaż statków próbujących dostarczyć pomoc do Strefy Gazy.

– Powtarzam, że flotylla nie przyniesie żadnych korzyści narodowi Palestyny. Z drugiej strony wydaje mi się, że przyniesie w zamian wiele kłopotów narodowi włoskiemu – stwierdziła.

Dodała, że pomimo sprzeciwu wobec flotylli, jej rząd zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc obywatelom Włoch, którzy zostali zatrzymani przez Izrael.

– Operacje abordażowe wciąż trwają, śledzimy ich postępy minuta po minucie. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić tym ludziom jak najszybszy powrót do Włoch – zapewniła.

Flotylla do Strefy Gazy. Izrael zatrzymał 22 Włochów

Meloni podkreśliła zaangażowanie Włoch w udzielanie pomocy palestyńskiej ludności cywilnej. – Jesteśmy krajem niemuzułmańskim, który ewakuował najwięcej osób z Gazy na leczenie do naszych szpitali i jednym z czołowych krajów na świecie pod względem dostaw pomocy humanitarnej – argumentowała.

Wyraziła jednocześnie ubolewanie nad stanowiskiem wielu włoskich partii opozycyjnych, które nie chcą zagłosować w parlamencie za wnioskiem popierającym plan pokojowy prezydenta USA Donalda Trumpa dla Strefy Gazy.

Wcześniej wicepremier, szef MSZ Włoch Antonio Tajani przekazał, że Izrael aresztował 22 obywateli Włoch będących na pokładzie statków płynących do Gazy. Podkreślił, że pierwsze deportacje mogą rozpocząć się już w piątek, zwłaszcza w przypadku tych, którzy dobrowolnie zgodzą się opuścić Izrael.

Zatrzymani zostali także Polacy, wśród nich poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski.

