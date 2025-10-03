"Ludobójczy rząd Netanjahu". Erdogan uderza w Izrael

– Potępiam piractwo wymierzone w globalną flotyllę Sumud, której celem było zwrócenie uwagi na barbarzyństwo dzieci umierających z głodu w Strefie Gazy i dostarczenie pomocy humanitarnej uciskanym Palestyńczykom – powiedział Erdogan.

Zdaniem prezydenta Turcji "atak Izraela na ludność cywilną na wodach międzynarodowych dowodzi, że aparat ludobójstwa podejmuje gorączkowe próby ukrycia zbrodni popełnionych w Strefie Gazy".

Erdogan: Ludobójczy rząd Netanjahu

– Oczywiste jest, że ludobójczy rząd Netanjahu nie tylko odmawia zgody na zaprowadzenie pokoju, ale nie może tolerować nawet najmniejszej perspektywy jego zakorzenienia – stwierdził.

Erdogan podkreślił, że "globalna flotylla Sumud po raz kolejny pokazała światu okrucieństwo panujące w Strefie Gazy i mordercze oblicze Izraela".

– Nie opuścimy naszych palestyńskich braci i sióstr, lecz zamiast tego będziemy pracować ze wszystkich sił, aby zapewnić zawieszenie broni i przywrócić pokój – zadeklarował.

Erdogan podkreślił, że tureccy urzędnicy monitorują rozwój sytuacji i podejmują działania mające na celu zapewnienie, że obywatele Turcji znajdujący się na pokładzie flotylli nie doznają żadnej krzywdy.

Władze Izraela "bezprawnie zatrzymały" 48 aktywistów z Turcji

Delegacja Turcji, biorąca udział w wyprawie flotylli Sumud ogłosiła w czwartek, że władze Izraela "bezprawnie zatrzymały 48 tureckich aktywistów podczas ataku na flotę, która przewoziła pomoc humanitarną do Strefy Gazy". Aktywiści zostali przewiezieni do portu w Aszdodzie.

"Ankara uważnie śledzi sytuację swoich obywateli i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ich zwolnienia. Ich uwolnienie jest spodziewane w najbliższych dniach" – przekazał dziennik "Daily Sabah", powołując się na źródła w resorcie dyplomacji Turcji.

