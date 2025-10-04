"Polityczny nierób ma być nagrodzony?". Semka ostro o ważnym polityku koalicji

Szymon Hołownia poinformował w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej Polski 2050, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska, a także nie będzie startował w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii.

Z kolei w poniedziałek szef Polski 2050 przekazał, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Semka ostro o Hołowni

Decyzja marszałka Sejmu o porzuceniu krajowej polityki stała się jedną z najczęściej komentowanych spraw w minionych dniach. Publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka uważa, że Szymon Hołownia nadal "boi się Tuska" i dlatego zależy mu, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych "poparło go w staraniach o fotel". Dziennikarz przypomniał, że stanowisko komisarza ONZ to "niezła synekurka, bardzo grube pieniądze, limuzyny, latanie po całym świecie za pieniądze między innymi nasze". Jednocześnie uważa, że lider Polsko 2050 nie zasłużył na objęcie takiego zaszczytu.

– I to stanowisko chce zdobyć człowiek bez wyższego wykształcenia. Człowiek, który nie ma większych osiągnięć w dziedzinie pracy charytatywnej. Hołownia zawsze powoływał się na jakąś szkołę w Afryce, którą wspierał, ale jest to bardzo duża przesada. To pani Kulczyk utrzymywała tę fundację i to jest przykład skandalu. Polityczny nierób, człowiek, który łamał prawo i który powinien kiedyś odpowiedzieć za to przed Trybunałem Stanu, ma być nagrodzony wysoką funkcją i reprezentować Polskę? To jest skandaliczny przykład amoralności i politycznego pieczeniarstwa – powiedział.

Semka nie zagradza się z opiniami, które mówią, że Hołownia powinien otrzymać maksymalne poparcie od polskiego państwa w imię dążenia do tego, aby Polacy zajmowali wysokie międzynarodowe stanowiska.

– Stanowisko komisarza do spraw uchodźców to jest nagradzanie politycznego pieczeniarza i człowieka, który złamał prawo. Człowiek taki powinien zasłużyć sobie na takie stanowisko, a nie skakać jak pasikonik z jednego stanowiska pieczeniarskiego na drugie – wskazał.

Czytaj też:

Semka o reparacjach. "Japonia od 70 lat przypomina, że sprawa Kuryli jest nierozwiązana"