Spór o migrantów. Kierwiński w Monachium mówił o relokacji migrantów

Podczas Szczytu Migracyjnego w Monachium, w którym uczestniczyli przedstawiciele kilku państw europejskich oraz unijny komisarz ds. migracji Magnus Brunner, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński przedstawił stanowisko Polski w kwestii polityki migracyjnej.

– Nie zgodzimy się na żadne rozwiązanie, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne, które zagrażałoby bezpieczeństwu Polski bądź Polaków – podkreślił szef MSWiA, dodając, że bezpieczeństwo obywateli pozostaje absolutnym priorytetem.

Polska przeciwna przymusowej relokacji migrantów

Minister zaznaczył, że Polska jest gotowa do współpracy z innymi krajami Unii Europejskiej przy tworzeniu skutecznej polityki migracyjnej, jednak stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek formom obowiązkowej relokacji migrantów.

– Nie ma mowy, abyśmy zgodzili się, mówimy to naszym partnerom bardzo otwarcie, na jakiekolwiek przepisy dotyczące relokacji – powiedział Kierwiński.

Przypomniał, że Polska jako kraj graniczny ponosi znaczące koszty ochrony zewnętrznej granicy Unii, przeznaczając na ten cel ponad 2 miliardy złotych. Jak poinformował, w tym roku służby zatrzymały blisko 25 tysięcy osób próbujących przedostać się nielegalnie do UE. – To jest nasz polski wkład w obronę granic całej Unii Europejskiej – dodał.

Minister odniósł się także do unijnego paktu migracyjnego, wyrażając wątpliwości, czy jego obecna forma odpowiada realiom, z jakimi borykają się państwa graniczne.

Wyzwania dla bezpieczeństwa – nie tylko na granicy

Kierwiński zwrócił uwagę, że zagrożenia migracyjne i bezpieczeństwa nie ograniczają się wyłącznie do obszarów przygranicznych. Wspólnie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem podkreślał znaczenie ochrony infrastruktury krytycznej, zwłaszcza przed atakami dronowymi.

– Ten dron może przylecieć z każdej strony, może funkcjonować i operować w środku Unii Europejskiej – ostrzegł Kierwiński, apelując o stworzenie wspólnego, unijnego systemu wykrywania i neutralizacji takich zagrożeń.

Czytaj też:

Niemiecki plan na kryzys migracyjny. "Trzeba zaostrzyć system"Czytaj też:

Niemcy zaniepokojeni migracją. Pesymistycznie patrzą w przyszłość