Niemcy zaniepokojeni migracją. Pesymistycznie patrzą w przyszłość

Z sondażu "Global Trends" instytutu Ipsos, wynika, że jedynie 40 proc. ankietowanych deklaruje pozytywne oczekiwania wobec nadchodzącego roku. W porównaniu z 2024 rokiem to spadek aż o 13 pkt proc. W lepszą przyszłość kraju wierzy 22 proc. Niemców. 45 proc. jest nastawionych pesymistycznie.

Jeszcze gorzej Niemcy oceniają sytuację na świecie. Tylko 14 proc. badanych patrzy z optymizmem na nadchodzący rok w skali globalnej. 56 proc. patrzy pesymistycznie. Większość Niemców – 57 proc. – dostrzega jednak plusy globalizacji. 44 proc. twierdzi, że nie ma z tego żadnych korzyści.

Niemcy obawiają się migrantów

Aż siedmiu na dziesięciu Niemców (70 proc.) twierdzi, że liczba imigrantów w kraju jest zbyt wysoka. To o 6 pkt proc. więcej niż rok temu. Takie przekonanie najczęściej wyrażają starsze pokolenia (77 proc.) oraz osoby o niższym wykształceniu (81 proc.). Coraz mniej Niemców dostrzega pozytywne skutki migracji – obecnie jest to 39 proc. Rok wcześniej było to 43 proc.

Według danych rządu federalnego, na które powołuje się "Der Spiegel", łączna liczba cudzoziemców zmniejszyła się w pierwszej połowie roku o około 50 tys. – z 3,545 mln pod koniec 2024 r. do 3,495 mln w chwili obecnej. Po raz pierwszy od wielu lat Niemcy nie są już krajem z największą liczbą nowych imigrantów proszących o azyl. Najwięcej wniosków odnotowała Francja (78 tys.), Hiszpania (77 tys.), Niemcy (70 tys.) i Włochy (64 tys.). Około 8,5 tys. osób złożyło wnioski w Polsce.

Niemcy nieufni wobec rządu

Rośnie też nieufność wobec niemieckiego rządu. 68 proc. Niemców obawia się, że władze federalne nie będą priorytetowo traktować ich potrzeb. To wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu z 2024 rokiem.

W przeprowadzonym w maju i czerwcu badaniu online wzięło udział 33 tys. osób w 43 krajach, w tym 1 000 Niemców w wieku 16–74 lat.

