Polska wzorem? Saksonia: Szef MSW chce uciąć socjal Ukraińcom

Uchodźcy z Ukrainy, który przybyli do Niemiec po 31 marca tego roku, nie będą mieć wkrótce prawa do zasiłku obywatelskiego dla bezrobotnych. Będą przysługiwać im niższe świadczenia – takie, które pobierają starający się o azyl. Wprowadzenie takiej regulacji planuje niemiecki rząd.

Według ministra spraw wewnętrznych landu Saksonia Armina Schustera rozwiązanie to należy wdrożyć jak najszybciej. Jak podkreśla chadek, w ostatnim czasie liczba uchodźców z Ukrainy ponownie rośnie. Zauważa, że Polska właśnie zaostrzyła swoje regulacje w tej sprawie. – Konieczne jest wprowadzenie planowanych zmian "lepiej na wczoraj niż na jutro" – ocenił Schuster, cytowany przez agencję DPA. – Aktualne decyzje naszych polskich sąsiadów przynoszą efekty. Dlatego ta zmiana przepisów jest konieczna jak najszybciej – dodał. Jak powiedział, Niemcy "już dziś, obok Polski, ponoszą lwią część kosztów pomocy uchodźcom z Ukrainy". Media przypominają, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. w Niemczech schroniło się około 1,3 mln uciekinierów z tego kraju.

Coraz więcej uchodźców z Ukrainy

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii w ostatnim czasie liczba osób z Ukrainy szukających schronienia w tym regionie ponownie rośnie. Podczas gdy od 28 lipca do 3 sierpnia do tego wschodnioniemieckiego kraju związkowego przybyło 35 osób, to w tygodniu od 25 do 31 sierpnia było ich już 100 – podaje DPA.

Niemieckie media wiążą ten wzrost z decyzją polskich władz, które właśnie ograniczyły świadczenia socjalne dla obywateli Ukrainy. "Również w Niemczech od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat świadczeń socjalnych dla uchodźców z Ukrainy. W połowie 2022 r. niemiecki rząd podjął decyzję, że uchodźcy ci – w odróżnieniu np. od osób ubiegających się o azyl – będą mogli podejmować pracę na terenie Niemiec, a w razie braku zarobków pozwalających na utrzymanie – także otrzymywać zasiłek obywatelski (w tym roku wynosi on 563 euro dla osoby samotnej). Umożliwiało to m.in. załatwienie wielu spraw związanych z doradztwem i szkoleniami w jednym miejscu, czyli w urzędzie pracy" – czytamy.

Resort pracy RFN przygotował w wakacje przygotował projekt ustawy, przewidującej pozbawienie prawa do zasiłku obywatelskiego obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Niemiec po 31 marca 2025 roku. Będzie im przysługiwać świadczenie dla osób starających się o azyl, które jest o ok. 20 proc niższe od zasiłku obywatelskiego.

