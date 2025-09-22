Zaostrzono prawo wobec Ukraińców. Biuro Zełenskiego: Nie można tego ignorować

– Nie jest im tu łatwo. Szczególnie ciężko mają osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, samotne matki z małymi dziećmi oraz inne wrażliwe kategorie naszych obywateli. Nie możemy też ignorować stopniowego zaostrzania wymogów dotyczących pobytu Ukraińców w Polsce. Dotyka to szczególnie tych, którzy nie mają możliwości podjęcia pracy – powiedziała Wereszczuk.

Polityk podkreśliła, że Ukraińcy, którzy wracają do kraju z Polski, będą potrzebowali wsparcia socjalnego. W jej ocenie Ukraińcy w Polsce "nie mają tu łatwego życia". Szczególnie trudna ma być sytuacja "osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych matek z małymi dziećmi i innych wrażliwych grup naszych obywateli" – napisała Wereszczuk.

"Dlatego musimy zawczasu przygotować ukraiński system wsparcia socjalnego — tymczasowe mieszkania, pomoc humanitarną, medyczną i społeczną, aby nasi obywatele, którzy będą chcieli wrócić, otrzymali odpowiednie wsparcie od państwa" – napisała w serwisie Telegram.

Zastępczyni szefa biura prezydenta Zełenskiego stwierdziła, że w najbliższym czasie ta kwestia zostanie wniesiona pod obrady Platformy ds. Ukraińców za granicą z udziałem właściwych organów władzy, organizacji społecznych i międzynarodowych oraz polskich partnerów.

Polacy coraz bardziej niechętni Ukraińcom

Coraz więcej Polaków negatywnie ocenia obecność Ukraińców w kraju – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Choć pozytywnie o Ukraińcach wypowiada się jeszcze 52,7 proc. respondentów, to aż 37 proc. deklaruje opinię negatywną. Dwa lata temu sytuacja wyglądała inaczej – we wrześniu 2023 r. pozytywnych ocen było 64,4 proc., a negatywnych zaledwie 29,5 proc. Trend spadkowy jest coraz bardziej wyraźny.

– Myślę, że polityka miała tutaj kluczowy wpływ. Ten język niechęci do Ukraińców, którym mówi przede wszystkim Konfederacja, później przejęło go Prawo i Sprawiedliwość, a następnie rozlało się to na całą klasę polityczną – komentuje wyniki badań dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych.

