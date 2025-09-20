Badania nie pozostawiają złudzeń. Polacy coraz bardziej niechętni Ukraińcom

Choć pozytywnie o Ukraińcach wypowiada się jeszcze 52,7 proc. respondentów, to aż 37 proc. deklaruje opinię negatywną. Dwa lata temu sytuacja wyglądała inaczej – we wrześniu 2023 r. pozytywnych ocen było 64,4 proc., a negatywnych zaledwie 29,5 proc. Trend spadkowy jest coraz bardziej wyraźny.

Ekspert: Rozlało się to na całą klasę polityczną

– Myślę, że polityka miała tutaj kluczowy wpływ. Ten język niechęci do Ukraińców, którym mówi przede wszystkim Konfederacja, później przejęło go Prawo i Sprawiedliwość, a następnie rozlało się to na całą klasę polityczną – komentuje wyniki badań dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych.

Badanie wskazuje też różnice polityczne: wśród wyborców koalicji rządzącej pozytywnie Ukraińców ocenia 62 proc., a negatywnie 32 proc. W elektoracie opozycji proporcje są bardziej wyrównane – 49 do 40 proc. Ekspert podkreśla, że nie bez znaczenia była także retoryka dotycząca świadczeń socjalnych. – Nawet kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski opowiedział się za tym, by 800 plus otrzymywali tylko ci Ukraińcy, którzy mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. To dołożyło się do przekonania, że Ukraińcy żyją na nasz koszt – zaznacza Kucharczyk.

Bolesna i nieuporządkowana historia oraz dezinformacja

Kucharczyk przestrzega przed skupianiem się wyłącznie na bolesnych wątkach historycznych. – Cała klasa polityczna dała się zastraszyć i uznała, że zbrodnia wołyńska to kluczowy problem w relacjach polsko-ukraińskich. To nakręca opinię publiczną – mówi. Kolejnym czynnikiem, który według socjologa wpływa na postrzeganie Ukraińców w Polsce, jest rosyjska dezinformacja. – Media społecznościowe trzęsą dziś polityką, a my się nie potrafimy przed tym bronić. Rosyjskie boty i prorosyjscy blogerzy koncentrują się na tym, by wbijać klin między Polaków i Ukraińców – mówi ekspert.

Kucharczyk jednocześnie podkreśla, że Ukraińcy są niezbędni na polskim rynku pracy. – Rosyjskie drony naruszające polską przestrzeń powietrzną powinny nam uświadomić, gdzie są wrogowie, a gdzie sojusznicy – dodaje.

