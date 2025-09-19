Pierwsze spotkanie Nawrocki-Zełenski? "W najbliższych dniach"

W dniach 21-24 września 2025 r. prezydent Karol Nawrocki złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Według agencji RBK-Ukraina, to właśnie na marginesie sesji ONZ może dojść do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Agencja zaznacza, że byłaby to pierwsza rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Nawrockim od momentu objęcia przez niego urzędu.

Przystąpienie Ukrainy do NATO i UE? Nawrocki odpowiada

Prezydent powiedział na początku września, że przystąpienie Ukrainy do NATO jest "niemożliwe", natomiast dyskusja o przyjęciu jej do UE – "przedwczesna".

W sierpniu Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował między innymi tym, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Prezydent przedstawił też inicjatywę ustawodawczą, która ma na celu zrównanie symbolu Bandery z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi.

Ekshumacje na Wołyniu. Apel Nawrockiego do Zełenskiego ws. Polaków

W lipcu Nawrocki – jeszcze jako prezydent elekt – zwrócił się do Zełenskiego o możliwość podjęcia pełnoskalowych ekshumacji Polaków pomordowanych na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów.

Nawrocki wygrał wybory prezydenckie w czerwcu, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Ówczesny prezes IPN i kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc. głosów (10 606 877), podczas gdy prezydent Warszawy, kandydat KO zdobył 49,11 proc. poparcia (10 237 286). Różnica wyniosła ponad 369 tys. głosów.

6 sierpnia Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, wygłosił orędzie i formalnie objął urząd prezydenta RP.

