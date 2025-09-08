Niemcy nie są już ulubionym krajem migrantów. Wyprzedziły ich dwa kraje

W UE spadła liczba wniosków o azyl. Liczba osób ubiegających się o azyl w krajach Wspólnoty, a także w Norwegii i Szwajcarii, wyniosła niemal 399,5 tys. nowych wniosków. Agencja UE ds. Azylu odnotowała, że w porównaniu z pierwszą połową 2024 roku oznacza to spadek o 114 tys., czyli 23 proc.

Niemcy nie są już ulubionym krajem migrantów

Po raz pierwszy od wielu lat Niemcy nie są już krajem z największą liczbą nowych imigrantów proszących o azyl. Najwięcej wniosków odnotowała Francja (78 tys.), Hiszpania (77 tys.), Niemcy (70 tys.) i Włochy (64 tys.). Około 8,5 tys. osób złożyło wnioski w Polsce.

Ze statystyk wynika, że po raz pierwszy od dekady większość nowych osób ubiegających się o azyl nie pochodziła z Syrii (25 tys.), ale z Wenezueli (49 tys.) w Ameryce Południowej. Wniosek o azyl złożyło też 42 tys. osób z Afganistanu.

Z wyjątkiem Francji we wszystkich głównych krajach docelowych spadła liczba wniosków o azyl. Najbardziej w Niemczech – o 43 proc., ale także we Włoszech – o 25 proc. oraz Hiszpanii – o 13 proc. Prawie wszyscy Wenezuelczycy ubiegający się o azyl złożyli wnioski w Hiszpanii, gdzie mówi się tym samym językiem.

Tendencję wzrostową obserwuje się również w przypadku Ukraińców – prawie 16 tys. obywateli tego kraju poprosiło o azyl, co oznacza wzrost o 29 proc. Prawie połowę wniosków złożono we Francji. W Polsce – prawie jedną trzecią.

Agencja UE ds. Azylu odnotowuje ponadto, ze wskaźnik uznawalności wniosków o azyl spadł do najniższego poziomu w historii. Tylko co czwarty wniosek wstępny został zatwierdzony.

Pozwy o nieprzyznawanie azylu w Niemczech

Mimo że w Niemczech drastycznie zmalała liczba składanych wniosków o azyl, to jednak wzrosła liczba pozwów związanych z nieprzyznaniem azylu. Według analizy gazety "Deutsche Richterzeitung" do końca czerwca do sądów administracyjnych wpłynęło już 76 646 nowych spraw (chodzi o pierwsze wnioski). To więcej niż łączna liczba spraw z 2023 roku (71 885) i trzy czwarte poziomu z 2024 roku, kiedy tych spraw było prawie 100,5 tys.

