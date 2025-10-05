Niemiecki plan na kryzys migracyjny. "Trzeba zaostrzyć system"

Pomimo że liczba migrantów przybywających do Europy w ostatnich miesiącach spada, Dobrindt podkreśla, że presja migracyjna wciąż jest wysoka. Minister przedstawił w związku z tym propozycje daleko idących zmian w unijnym systemie azylowym. Celem inicjatywy jest "więcej jasności, konsekwencji i kontroli w polityce migracyjnej".

Podczas spotkania w Monachium z ministrami spraw wewnętrznych i migracji kilku krajów UE, Dobrindt zaprezentował zestaw propozycji, które mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić procesy deportacyjne. Wśród pomysłów znalazły się m.in. utworzenie centrów powrotowych w państwach trzecich, skrócenie procedur azylowych oraz bezterminowe zatrzymanie osób przeznaczonych do deportacji.

W spotkaniu w Monachium uczestniczyli ministrowie spraw wewnętrznych z Polski, Luksemburga i Szwajcarii oraz ministrowie ds. migracji z Danii, Szwecji, Belgii i Holandii.

Centra powrotowe poza Unią i szybsze decyzje azylowe

Jednym z kluczowych elementów koncepcji Dobrindta jest stworzenie ośrodków deportacyjnych poza granicami Unii Europejskiej. Trafiałyby tam osoby, których wnioski azylowe zostały odrzucone, a których nie można odesłać do kraju pochodzenia. Minister przyznał jednak, że "ten proces jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie".

Komisarz UE ds. migracji, Magnus Brunner z Austrii, poparł pomysł, podkreślając, że Niemcy powinny dalej wywierać presję na rzecz wprowadzenia podobnych rozwiązań w całej Unii. W jego ocenie sytuacja, w której jedynie jedna na pięć osób objętych decyzją o opuszczeniu UE faktycznie to robi, jest "nie do zaakceptowania".

Deportacje, areszty i cyfrowe narzędzia

Kolejnym punktem propozycji niemieckiego ministra jest wprowadzenie bezterminowego aresztu dla osób przeznaczonych do deportacji, jeśli popełniły przestępstwa lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Deportacje miałyby być realizowane przez wszystkie państwa członkowskie, a ich przebieg wspierałyby narzędzia tłumaczeniowe oparte na sztucznej inteligencji – rozwiązanie mające usprawnić procedury i zmniejszyć zależność od tłumaczy.

– Europa potrzebuje jasnych zasad i skutecznych mechanizmów w polityce migracyjnej. Musimy zaostrzyć pakt migracyjny UE i przepisy dotyczące deportacji – powiedział Dobrindt w rozmowie z agencją DPA, dodając, że tylko "silne granice, szybkie deportacje i nowoczesne rozwiązania technologiczne" zapewnią porządek i spójność europejską.

Czytaj też:

Niemcy zaniepokojeni migracją. Pesymistycznie patrzą w przyszłośćCzytaj też:

Migranci w Niemczech. Pierwsza taka sytuacja od 2011 roku