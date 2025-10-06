Miedwiediew straszy Europę: Niech drżą jak zwierzęta prowadzone na rzeź

Jak podaje "Kyiv Post", jego wpis dotyczył incydentów z niezidentyfikowanymi dronami, które w ostatnich dniach pojawiły się nad kilkoma krajami Europy.

"Najważniejsze, żeby ograniczeni Europejczycy poczuli na własnej skórze, czym jest niebezpieczeństwo wojny"

"Nie ma znaczenia, kto wystrzeli te drony nad strategiczne obiekty w Niemczech, Danii, Norwegii czy innych krajach. Najważniejsze, żeby ograniczeni Europejczycy poczuli na własnej skórze, czym jest niebezpieczeństwo wojny”"– napisał Miedwiediew. Polityk użył wyjątkowo agresywnego języka. "Niech boją się i drżą jak głupie zwierzęta w stadzie pędzonym na rzeź. Niech kalają się ze strachu, przeczuwając swój nieuchronny i bolesny koniec" – dodał.

Miedwiediew zasugerował również, że za pojawieniem się dronów w Europie mogą stać różne podmioty: "To mogą być prorosyjskie ruchy podziemne, które chcą destabilizować życie w UE. Albo lokalni chuligani dla rozrywki. A może to ukraińskie prowokacje – to całkiem prawdopodobne". Rosyjski polityk odniósł się także do teorii, że drony mogły zostać wysłane bezpośrednio z Rosji. "W tej sprawie prezydent Władimir Putin powiedział już wszystko, ja nie mam nic do dodania" – stwierdził. Jego wypowiedź nawiązuje do żartobliwego komentarza Putina sprzed kilku dni. Podczas panelu w Soczi prowadzący zapytał: "Władimirze Władimirowiczu, dlaczego wysyłasz tyle dronów do Danii?". Putin z uśmiechem miał odpowiedzieć: "Już tego nie zrobię".

Rosyjska operacja psychologiczna. "Ukraina zaatakuje Polskę"

Na tle rosyjskiej propagandy i gróźb Miedwiediewa, Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed kolejną operacją psychologiczną Kremla. "Uwaga na prowokację rosyjską prowadzoną jako operacja psychologiczna pn. «Ukraina zaatakuje Polskę, a wina spadnie na Rosję»" – poinformowano w poniedziałek w oficjalnym komunikacie.

Według armii, rosyjskie służby próbują wywołać niepokój w polskim społeczeństwie i nasilić niechęć wobec Ukrainy. "Służby rosyjskie wprowadzają w błąd, informując, iż ostrzegają Polskę przed aktem terrorystycznym ze strony Ukrainy. Stosują tutaj strategię działań pod fałszywą flagą. Jest to narzędzie wywierania wpływu na społeczeństwa, głównie strachem i lękiem" – podkreślono. "Ukraina jest obciążona walką z Rosją – skąd chęć prowadzenia akcji terrorystycznych w Polsce? Polska jest hubem pomocowym i głównym węzłem wsparcia dla walczącej Ukrainy – czy chcieliby oni zniszczyć ten port?" – czytamy dalej w komunikacie.

