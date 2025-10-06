Ukraina zaatakuje Polskę? Armia ostrzega przed operacją psychologiczną

Wojsko Polskie ostrzega przed działaniami strony rosyjskiej, które mają wprowadzić niepokój do polskiego społeczeństwa, a także nasilić niechęć wobec Ukrainy. "

Uwaga na prowokację rosyjską prowadzoną jako operacja psychologiczna pn. 'Ukraina zaatakuje Polskę, a wina spadnie na Rosję'. Służby rosyjskie wprowadzają w błąd, informując iż ostrzegają Polskę przed aktem terrorystycznym ze strony Ukrainy. Stosują tutaj strategię działań pod fałszywą flagą. Jest to narzędzie wywierania wpływu na społeczeństwa, głównie strachem i lękiem. Zastraszanie w walce kognitywnej i prowadzeniu operacji psychologicznych jest podstawowym narzędziem osłabiania społeczeństwa" – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

WP: Warto postawić analityczne pytania

"W odczytywaniu tego komunikatu strony rosyjskiej, postawmy sobie pytania krytycznego analityka: Ukraina jest obciążona walką z Rosją, skąd chęć prowadzenia akcji terrorystycznych w Polsce; Polska jest hubem pomocowym i głównym węzłem wsparcia dla walczącej Ukrainy, czy chcieliby oni zniszczyć ten port" – wskazano.

Według Wojska, "analiza rozchodzenia się tej informacji wskazuje na planową operację informacyjną". Kolejne etapy operacji mają wyglądać następująco: "wysyp gotowych informacji sztucznych botów w Polsce, w Rosji na kanałach Telegram oraz przez agencje informacyjne sprzyjające Kremlowi; skorelowane są z gotowymi programami informacyjnymi w przestrzeni medialnej Rosji, narracja prowadzona jest także do Rumunii i krajów arabskich; Rumunia jako mały kraj NATO (20 mln. mieszkańców) może być testerem skuteczności oddziaływania rosyjskiego. Is fecit, cui prodest – winny jest ten, kto zyska: wróg jest na wschodzie, i jest to Rosja; odcięcie się Polski od Ukrainy, ulży Rosji w prowadzaniu wojny; gdyby nie atak na Ukrainę i chęć zniszczenia tego państwa, nie bylibyśmy dzisiaj w sytuacji niepewności co do przyszłości pokoju w Europie; każdy dzień prowadzenia wojny przez Ukrainę z dala od naszych granic, to każdy dzień bezpieczeństwa dla Polski i NATO; każde działanie rozbijające poparcie dla Ukrainy (działania narracyjne, emocjonalne) wspierają Rosję w jej agresji".

